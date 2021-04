CerealCrock Sesamo e SesaCrock di Isiciliami: richiamo per rischio chimico

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei CerealCrock Sesamo e dei SesaCrock di Isiciliami per via di un rischio chimico. Sul sito le allerte riportano la data del 30 aprile 2021, ma sugli avvisi di richiamo le date dei controlli effettivi sono quelle del 29 aprile 2021.

In tutti i prodotti coinvolti nel richiamo, il marchio del prodotto e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Isiciliami, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato e il nome del produttore è Il gusto della tradizione di G. Arnone & C. Snc, con sede dello stabilimento in via Francia 6a.

Questi sono i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo (fra parentesi inseriamo la data di scadenza o il termine minimo di conservazione):

CerealCrock Sesamo: numeri di lotto 308N81 (2 maggio 2021); 323N81 (17 maggio 2021); 338N81 (2 giugno 2021); 342N81 (6 giugno 2021); 014N91 (13 luglio 2021); 033N91 (1 agosto 2021); 050N91 (18 agosto 2021); 083N91 (23 settembre 2021); 099N91 (31 dicembre 2021). L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 40 grammi

SesaCrock: numeri di lotto 275K81 (31 marzo 2021); 290K81 (15 aprile 2021); 322K81 (16 maggio 2021); 329K81 (23 maggio 2021); 338K81 (2 giugno 2021); 007K91 (6 luglio 2021); 029K91 (28 luglio 2021); 050K91 (18 agosto 2021); 075K91 (15 settembre 2021); 099K91 (8 ottobre 2021). L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 125 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza nel prodotto dei semi di sesamo (materia prima) di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge.

Nelle avvertenze si chiede di restituire le confezioni dei prodotti oggetto del richiamo presso il punto vendita di acquisto (e ovviamente di non consumarle). Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 0922-415275 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 18 oppure inviare un’email all’indirizzo info@isiciliami.com.