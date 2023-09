Challenge letale: muore a 14 anni dopo avere mangiato la patatina più piccante al mondo

di Luca Venturino 5 Settembre 2023

Harris Wolobah, 14 anni, ha perso la vita appena una manciata di ore dopo avere mangiato quella che viene considerata la patatina più piccante al mondo come parte della cosiddetta “One Chip Challenge“. A onore del vero è bene sottolineare che il verdetto dell’autopsia non è ancora stato reso disponibile, ma al momento il legame tra la sopracitata sfida e la triste morte del ragazzo pare evidente. Ma andiamo con ordine: stando a quanto riportato dai media a stelle e strisce, il nostro protagonista avrebbe cominciato ad accusare fortissimi dolori allo stomaco poco dopo aver deciso di mangiare una patatina a marchio Paqui, famoso appunto per il claim di essere “la più piccante al mondo”.

Cos’è la One Chip Challenge?

“One Chip Challenge”, o “Sfida dell’unica patatina” se preferite una grossolana traduzione: come suggerisce il nome, si tratta di una challenge che “premia” chi riesce a resistere più a lungo senza mangiare o bere qualsiasi altra cosa dopo aver ingerito una delle patatine in questione. A rendere ancora più grottesco il tutto è il fatto che la sfida in sé è di fatto promossa dalla stessa azienda produttrice, che ha evidentemente intravisto nella vetrina di TikTok la possibilità di una risonanza virale.

I nostri lettori più attenti ricorderanno che un anno fa circa dedicammo già qualche parola alla One Chip Challenge, con diversi “sfidanti” che finirono in ospedale dopo il proprio tentativo. Ma torniamo al nostro caso: Wolobah, come accennato in apertura di articolo, avrebbe accusato un acuto dolore allo stomaco appena una manciata di minuti dopo aver ingerito la famigerata chip piccante.

La scuola ha contattato la famiglia del giovane che, naturalmente, non ha tardato a prelevarlo dall’istituto, e secondo quanto riportato dal New York Post Wolobah avrebbe cominciato a sentirsi meglio. Poco più tardi, tuttavia, il ragazzo è stato trovato privo di sensi.

Arrivati all’ospedale più vicino, il personale medico non ha potuto fare altro che confermare il decesso del giovane. Come accennato in apertura la causa della morte non è ancora stata confermata, ma la madre è convinta che suo figlio abbia perso la vita a causa della challenge in questione.

Occorrerà attendere i risultati dell’autopsia per avere delle certezze, o per scoprire se ci saranno conseguenze per l’azienda produttrice delle patatine e (almeno in parte) responsabile per la popolarità della challenge. È bene notare che il prodotto è consigliato ai soli adulti e che sulle confezioni sono presente avvertenze che dovrebbero mettere in guardia in consumatori – “non mangiare se sei sensibile a prodotti speziati o allergico al pepe e se hai problemi di salute”, per fare un esempio.