Champagne: Bugatti lancia un futuristico portabottiglie

di Luca Venturino 7 Novembre 2022

Pare che la storia d’amore tra Bugatti e lo Champagne sia destinata a continuare: la prestigiosa casa automobilistica francese ha di fatto messo sul mercato un portabottiglie davvero particolare, ispirato alla linea sportiva e al contempo elegante dei suoi modelli. La Bouteille Sur Mesure – questo il nome della custodia in questione – è disponibile in quattro modelli – Chiron, Divo, Mistral o Bolide – e vanta “opzioni di personalizzazione quasi infinite” per assecondare e incontrare i gusti di ogni cliente. O di ogni pilota, insomma.

Clienti che, di fatto, saranno liberi di scegliere non solo il colore esterno della custodia, ma anche il suo interno, in modo da ricreare una sorta di simulacro della propria Bugatti (ma non temete: la Bouteille Sur Mesure è acquistabile anche se non possedete una supercar da qualche milione di euro e invece guidate la Panda che vi ha lasciato vostra nonna). Ma il lusso non finisce qui: ogni portabottiglie ha infatti una cella di raffreddamento termodinamica opzionale, una tecnologia impiegata anche nei satelliti in orbita, che opera in concomitanza con 15 ventole per assicurare che la bottiglia all’interno sia mantenuta alla temperatura ottimale. Una sorta di aria condizionata, in altre parole.

Come accennato non si tratta dell’unico capitolo della relazione tra Bugatti e lo Champagne: qualche mese fa vi raccontammo della EB.03, una bottiglia realizzata su misura in fibra di carbonio bicolore e contenente uno Champagne Blanc de Blancs del 2013.