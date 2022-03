Champagne Telmont punta alla produzione sostenibile con Leonardo DiCaprio

Lo storico marchio Telmont, con sede a Damery in Francia, ha delle significative credenziali ecologiche che ben si sposano con la filosofia di vita del popolare attore.

di Marco Locatelli 30 Marzo 2022

Da sempre paladino dell’ambiente, l’attore Leonardo DiCaprio ha rilevato una quota azionaria della maison di champagne Telmont, interessato in primis alla sua politica di sostenibilità aziendale.

Lo storico marchio Telmont, con sede a Damery in Francia, ha delle significative credenziali ecologiche che ben si sposano con la filosofia di vita del popolare attore, che lotta per la salvaguardia ambientale attraverso la sua The Leonardo DiCaprio Foundation.

“Dalla protezione della biodiversità sulla sua terra, all’utilizzo di elettricità rinnovabile al 100%, lo Champagne Telmont è determinato a ridurre radicalmente la sua impronta ambientale, rendendomi orgoglioso di unirmi come investitore”, ha detto l’attore come riporta Federvini.

DiCaprio non è l’unico attore di Hollywood ad aver investito nel settore: anche Brad Pitt ha infatti lanciato un suo champagne, che è stato servito durante la cerimonia degli Oscar. Tra l’altro il settore nel 2021 ha registrato numeri da record, con un giro d’affari mondiale da 5,7 miliardi di euro, con un +36% sul 2020 e +14% sul 2019.