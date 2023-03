Chef Alberto Faccani dello stellato Magnolia apre un nuovo ristorante a Cesenatico

di Manuela Chimera 2 Marzo 2023

Se ricordate, qualche tempo fa, chef Alberto Faccani aveva trasferito il suo ristorante stellato Magnolia da Cesenatico a Longiano. Tuttavia lo chef all’epoca aveva promesso che non avrebbe lasciato per sempre Cesenatico. E visto che ogni promessa è debito, ecco che adesso ha annunciato che tornerà proprio a Cesenatico per aprire il suo nuovo locale Veranda, nella stessa location dove sorgeva un pub ormai chiuso da tempo.

Cosa si sa del nuovo ristorante Veranda dello chef Alberto Faccani?

Tramite un post su Facebook Faccani ha annunciato che il 1 marzo avrebbe inaugurato il suo nuovo ristorante Veranda a Cesenatico. Nel post lo chef spiegava che avrebbe aperto un locale sul lungomare di Cesenatico. Il posto era stato studiato nei minimi dettagli per accogliere i clienti, condividere del tempo di qualità e anche gustare i piatti del territorio.

Il menu della cucina del Veranda è di mare, con piatti contemporanei, ma di sostanza, tutti preparati con ingredienti selezionati. Il locale di viale Carducci 140, situato proprio a metà strada fra il mare e il centro storico della cittadina, è nato al posto di un pub ormai chiuso da tempo.

Lo chef aveva aggiunto che passava sempre davanti al Re Leone e ogni volta si chiedeva perché quel pub fosse chiuso. Così, un bel giorno, ha deciso di provare a informarsi: visto che il locale era in vendita, aveva provato a fare un’offerta. E quest’ultima è stata accettata, così Faccani ha potuto comprare l’ex pub e trasformarlo nel suo nuovo ristorante, Veranda.

In realtà, in precedenza, lo chef aveva già provato a fare altri acquisti del genere per espandere le sue attività. Era il settembre 2019 quando, infatti, aveva acquistato l’ex Motel Ponente. In mente aveva un progetto assai ambizioso viste le dimensioni della location, solo che poi è arrivato il 2020: con lo scoppio della pandemia e tutte le restrizioni annesse (restrizioni che hanno colpito in particolar modo il settore della ristorazione), ecco che, per cause di forza maggiore, Faccani ha dovuto fare marcia indietro. Tuttavia non ha mai smesso di cercare di investire.

Aveva infatti anche adocchiato una location di Cesena dove voleva aprire un’osteria, ma qui era stato fermato non dalla pandemia, bensì da problemi di origine burocratica. Meglio è andata, invece, con il pub di Cesenatico: adesso il Veranda, con la sua cucina di pesce, è aperto.

Chi lo sa se anche in questo ristorante chef Alberto Faccani ha portato i suoi famosi cappetelli?