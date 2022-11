Guida Michelin 2023: tutti i nuovi ristoranti stellati italiani

di Chiara Cavalleris 8 Novembre 2022

Tra i cuochi che investono la propria vita nel fine dining (leggasi cucina “creativa”, “di ricerca”, o più infelicemente “alta”) alcuni ammettono di avere come unico ostinato obiettivo la stella, il vessillo assegnato dalla Guida Michelin tanto noto da aver bucato la bolla gastronomica e raggiunto il pubblico tutto, tanto che tutti diciamo ristoranti stellati per indicare la suddetta categoria intera.

Gli altri cuochi mentono.

Finché le cose staranno così ci toccherà seguire pedissequamente la presentazione della Rossa, l’unica guida al fine dining per antonomasia. Quest’anno si è svolta in Franciacorta: l’evento dedicato alla Guida Michelin 2023 si è aperto con video emozionali vari, protagonisti gli chef “stellati” impegnati ad esprimere quanto il riconoscimento abbia significato per loro ma sia pur sempre “un punto di partenza” (pfui). Seguono intervento di Gwendall Poullennec, direttore internazionale Michelin, convenevoli sul territorio ospitante, sfilza di siparietti à la Sanremo che in ogni caso sul canale ufficiale della guida hanno seguito in 4.000. 4.000, dico, non sarà eccessiva tutta questa suspance?

Infatti arriviamo al punto, la Michelin star revelation. Due ristoranti di Roma ricevono la seconda stella, Acquolina e Enoteca La Torre, così come il St. George Restaurant di Taormina e la Locanda del Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango (AT), per un totale di quattro nuovi bi-stellati in Italia. L’unico a ricevere la terza stella Michelin, il premio massimo, è il Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo.

E al netto delle stelle verdi, il recente premio consacrato alla sostenibilità ambientale, ecco quali sono i nuovi ristoranti stellati italiani:

Andrea Aprea

Milano

Chef Andrea Aprea

Balzi Rossi

Ventimiglia

Chef Enrico Marmo

Ristorante Casa Buono

Ventimiglia

Chef Antonio Buono

Locanda Tamerici

Fiumaretta di Ameglia (SP)

Chef Mauro Ricciardi

La Stua De Michil

Corvara in Badia

Simone Cantafio

Ristorante Suinsom

Selva di Val Gardena

Chef Alessandro Martellini

Luisl Stube

Lagundo

Chef Luis Haller

Caffè Nazionale

Aosta

Ristorante Anima

Milano

Chef Michele Cobuzzi

Ristorante Bolle

Lallio

Chef Marco Stagi

Cannavacciuolo Vineyard

Casanova di Terricciola

Chef Marco Suriano

Terramira

Capolona (AR)

Chef Filippo Scapecchi

Chic Nonna

Firenze

Chef Vito Mollica

Campo del Drago

Montalcino

Chef Matteo Temperini

Sintesi

Ariccia

Chef Matteo Compagnucci e Sara Scarsella

Pulejo

Roma

Chef Davide Pulejo

Il Sereno al Lago

Torno (CO)

Chef Raffaele Lenzi

Trattoria contemporanea

Lomazzo (CO)

Chef Davide Marzullo

Ristorante Vitium

Crema

Chef Michele Minchillo

Il Ristorantino

Sauze di Cesana (Torino)

Chef Martino Leone

Osteria del Viandante

Reggio Emilia

Chef Jacopo Malpeli

Dalla Gioconda

Gabicce Monte

Chef Davide Di Fabio

Il Tiglio

Montemonaco

Chef Enrico Mazzaroni

Ristorante Famiglia Rana

Oppeano (VR)

Chef Giuseppe Daquino

Lino

Pavia

Chef Federico Sgorbini e Andrea Ribaldone

Paca

Prato

Chef Niccolò Palumbo

Il fuoco sacro

San Pantaleo (SS)

Chef Luigi Berretto e Alessandro Menditto

Maeba Restaurant

Ariano Irpino (AV)

Chef Marco Caputi

Ristorante Sensi

Amalfi

Chef Alessandro Tormolino

Mec Restaurant

Palermo

Chef Carmelo Trentacosti

Principe Cerami

Taormina

Chef Massimo Mantarro

Limu restaurant

Bagheria

Chef Nino Ferreri

I tenerumi

Vulcano

Chef Davide Guida