Chef Alessandro Circiello: il green pass obbligatorio è una “Misura inattuabile”

Anche lo chef Alessandro Circiello, volto noto televisivo e membro della Federazione Italiana Cuochi, ha voluto dire la sua sul green pass obbligatorio per accedere a ristoranti, bar e trasporti: secondo lui si tratta di una “misura inattuabile”.

Tutto origina da quando il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che in Francia sarà obbligatorio il green pass per accedere a ristoranti, bar, cinema, teatri, aerei, autobus e treni.

Da lì anche in Italia si è cominciato a ventilare l’ipotesi di adottare tale misura visto l’aumento dei casi e dei contagiati a causa della variante Delta: se i numeri continueranno a salire, regioni come l’Abruzzo, la Campania, le Marche, la Sardegna, la Sicilia, il Veneto e le provincie di Bolzano e Trento rischiano di tornare in zona gialla.

Non tutti, però, sono d’accordo con la strategia di Macron. Oltre a Salvini che non gradisce l’idea del green pass per entrare nei ristoranti, anche chef Circiello si schiera dalla parte di coloro che non vorrebbero adottare tale misura.

Secondo Circiello in Italia sarebbe molto difficile riuscire a gestire una simile misura. Bisognerebbe, infatti, fare per bene i controlli, quindi verificare per ogni singolo cliente documento e green pass, usando magari un lettor digitale per scansionare il QR code come si fa in aeroporto. E tutta questa procedura magari solo per fare una semplice colazione al bar al mattino.

Circiello ritiene che agli italiani passerebbe la voglia di andare al bar, preferendo magari prendere un caffè a casa. In aggiunta bisognerebbe dotarsi di personale apposito solo per fare i controlli e presidiare gli ingressi. Circiello ricorda che ci sono ristoranti che hanno più di due ingressi e l’organizzazione che ne deriverebbe sarebbe assai complessa.