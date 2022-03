Chef Alessandro Pipero: rubato il cubo di Rubik del suo ristorante stellato

di Manuela 30 Marzo 2022

Chef Alessandro Pipero è a dir poco arrabbiato: qualcuno ha rubato il cubo di Rubik del suo ristorante stellato Pipero di Roma. Sui suoi profili social, lo chef ha spiegato cosa sia accaduto.

Si è trattato di un vero e proprio furto: una cliente, a cena, si è “fregata” il cubo di Rubik presente come centrotavola sul tavolo 4. I cubi di Rubik sono uno dei segni distintivi del locale dello chef: ogni tavolo ne ha uno, protetto in un centrotavola a forma di gabbia.

Solo che, l’altra sera, una cliente ha pensato bene di portarsi a casa il cubo di Rubik come souvenir. Quando lo chef ha scoperto l’accaduto, ha deciso di sfogarsi così sui social: “Stasera il tavolo 4 non avrà il cubo. Ma tu puoi venire in un ristorante e fregarti il cubo? ma magari c’hai le corna!”.

Il ristorante Pipero dello chef si trova in corso Vittorio Emanuele a Roma: in 380 metri quadrati attualmente ci sono solo 12 tavoli. Essendo uno stellato Michelin, vanta una clientela di un certo livello visto che i suoi piatti “stellati” hanno prezzi decisamente più alti della media (qui trovate la nostra recensione). Per intenderci: è un ristorante dove, per entrare, bisogna suonare un campanello dorato per accedere poi a un’esperienza assai raffinata.

Fa strano, dunque, che con una clientela del genere, qualcuno abbia deciso di rubarsi un cubo di Rubik.