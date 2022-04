Chef Alessio Longhini lascia lo stellato Stube Gourmet e va al Boutique Hotel Ca’ Apollonio Heritage

di Manuela 29 Aprile 2022

È arrivata ora la conferma che chef Alessio Longhini lascerà ufficialmente il ristorante stellato Stube Gourmet dell’Hotel Europa e andrà a dirigere la cucina del nuovo Boutique Hotel Ca’ Apollonio Heritage che dovrebbe aprire i battenti in estate a Romano d’Ezzelino.

In realtà già a ottobre scorso la proprietà di Ca’ Apollonio, tramite una nota ufficiale, aveva diramato la notizia. Solo che lo chef non aveva rilasciato dichiarazioni, forse anche per rispetto verso la famiglia Mosele e la lunga permanenza allo Stube Gourmet.

Ma adesso che il suo servizio presso lo stellato è terminato, ecco che Longhini ha deciso di pubblicare sui social un messaggio in cui spiega che sono passati ormai otto anni da quando ha iniziato a lavorare presso l’Hotel Europa Residence insieme alla famiglia Mosele: insieme hanno lavorato strenuamente per raggiungere l’obiettivo che si era prefissato, cioè raggiungere la Stella Michelin.

Tuttavia adesso è arrivato per lui il momento di intraprendere una nuova avventura: ha bisogno di nuove sfide e di portare avanti nuovi progetti che possano farlo crescere sia come Chef, sia come Uomo. Longhini termina poi dichiarando che sarà sempre grato ai titolari, ai colleghi e a tutti coloro che, in questi anni, hanno credito in lui, permettendogli di farlo esprimere in totale libertà attraverso la cosa che più ama al mondo, cioè la cucina.

A seguire, poi, è arrivata anche una nota stampa della famiglia Mosele. Queste le loro parole: “Chef Alessio Longhini è arrivato il momento di dirci ‘arrivederci’. Un nodo in gola, la voce un po’ tremolante, l’emozione di vederti volare fuori dalle nostre mura. É stato un onore lavorare insieme, combattere per lo stesso sogno, arrabbiarsi, gioire per quell’obbiettivo che è nato 8 anni fa. Ti auguriamo di raggiungere le soddisfazioni e il successo che desideri”.