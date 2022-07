Chef Anne-Sophie Pic da record: raggiunto il traguardo delle 10 stelle Michelin

di Manuela 13 Luglio 2022

Si è da poco tenuta la cerimonia per l’assegnazione delle nuove stelle nella Guida Michelin 2022 Singapore. Ebbene, come avrete notato, chef Anne-Sophie Pic ha ottenuto la sua prima stella in loco per il ristorante La Dame de Pic, locale inaugurato nel 2019 all’interno del Raffles Hotel. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che, grazie a questa nuova stella, la chef ha raggiunto la quota record di 10 stelle Michelin in totale nei suoi sei ristoranti.

La chef ha spiegato di essere molto contenta di questa nuova stella: testimonia il lavoro fatto dal suo team che ha saputo mostrare pazienza e abnegazione durante il difficile periodo seguito all’apertura del ristorante (in pratica appena aperto, è scoppiata la pandemia da Coronavirus).

Grazie a questa stella, Anne-Sophie è diventata lo chef donna più stellata del mondo. Le sue 10 stelle sono così suddivise:

3 stelle a Valenza con Maison Pic

2 stelle a Losanna con il Restaurant Annie-Sophie Pic

2 stelle a Londra con Le Dame de Pic

1 stella a Parigicon Le Dame de Pic

1 stella a Megev con Le Dame de Pic – Les 1920

1 stella a Singapore con Le Dame de Pic

Figlia dello chef Jacques Pic e nipote dello chef Andre Pic, Anne è cresciuta nel ristorante di famiglia, il Maison Pic. Il nonno Andre Pic, noto per i suoi gamberi gratinati, fu il primo a ottenere 3 stelle Michelin nel 1934. Inizialmente Anne era decisa a non occuparsi della cucina, ma nel 1992 tornò a casa per diventare chef. Solo che l padre morì poco dopo e nel 1995 il ristorante perse la sua terza stella Michelin. Così Anne decide di impegnarsi in cucina, prendendo il controllo del ristorante e nonostante non avesse alcuna formazione formale in cucina.

Così nel 2007 riconquista la stella perduta, mentre poco dopo ha aperto il secondo locale, il Restaurant Anne-Sopie Pic a Losanna (due stelle Michelin dal 2009), all’interno dell’hotel Beau-Rivage Palace. Nel 2012 arriva La Dame de Pic di Parigi, una stella Michelin. Il primo locale di Londra è del 2017, sempre LE Dame de Pic nel Four Seasons Hotel nella City: meno di un anno dopo l’apertura ottenere la prima stella, mentre dal 2018 il locale vanta due stelle.

Dal 2019 è attivo a Singapore il locale La Dame de Pic presso il Raffles Hotel che, quest’anno, ha ottenuto la sua prima stella. Del 2020, invece, è La Dame de Pic – Les 1920 presso il Four Seasons Hotel di Megeve, anche lui con la sua prima stella nel 2022.