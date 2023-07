Chef Ciccio Sultano apre il ristorante I Banchi nell’aeroporto di Palermo

di Manuela Chimera 17 Luglio 2023

Buone notizie dall’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo: la proposta food & beverage dell’aeroporto, infatti, si è arricchita con l’arrivo del nuovo ristorante dello chef stellato Ciccio Sultano. Il ristorante si chiama I Banchi ed è appena stato inaugurato da Autogrill nella zona airside dello scalo.

Cosa si sa del nuovo ristorante di Ciccio Sultano?

I Banchi occupa una superficie di 400 metri quadrati e vanta un menu che si ispira, ovviamente, alla tradizione culinaria siciliana, rivisitata però in chiave moderna secondo i parametri e lo stile culinario dello chef Sultano (due stelle Michelin).

Di sicuro nel menu non mancano i piatti tipici siciliani, fra cui la caponata, la pasta con le sarde, gli arancini e i cannoli siciliani, il tutto realizzato partendo da ingredienti di alta qualità.

Come specificato dallo stesso Ciccio Sultano, il loro scopo è quello di offrire ai viaggiatori in transito un’esperienza gastronomica unica, facendo loro assaporare i profumi e i sapori della vera Sicilia sin dall’aeroporto.

Nel video dell’inaugurazione, Ciccio Sultano ha ringraziato la città di Palermo, Autogrill e l’aeroporto per avergli dato la possibilità di realizzare questo progetto. Per lui è “un’onore essere lì e volare insieme ad Autogrill in un aeroporto”.

Lo chef ha poi continuato sostenendo che il format di Banchi è nato come “cucina educata”, come un’evoluzione del linguaggio. Ma non solo: questo “naming” da loro inventato rappresenta la stratificazione di diverse cucine, fra cui quella aristocratica, quella borghese, quella popolare e la cucina di strada. Messe insieme tutte queste cucine, ecco che nascono il pane e le panelle, il polipo con limone e la pasta Taratatà con la bottarga.

Qui il post dove l’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino ha postato le foto dell’inaugurazione:

E qui c’è il video dell’inaugurazione:

Il video dell'inaugurazione de #IBanchi di Ciccio Sultano Autogrill#aeroporto di #palermo #PMOairport #food Posted by Aeroporto Internazionale di Palermo "Falcone Borsellino" on Friday, July 14, 2023

L’apertura de I Banchi fa parte del piano di ampliamento e ammodernamento del terminal voluto da Gesap, la società che gestisce l’aeroporto. Vito Riggio, AD di Gesap, ha spiegato che l’obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze del territorio, motivo per cui sono orgogliosi di accogliere nel loro aeroporto un’istituzione siciliano come Ciccio Sultano.

Sempre nell’ottica dell’ampliamento, è stata inaugurata anche la nuova area di 400 metri quadrati destinata ai controlli di sicurezza, con sei nuovi varchi. Il tutto fa parte del processo di potenziamento delle aree commerciali dell’aeroporto Falcone Borsellino. Natale Chieppa, Dg di Gesap, ha poi aggiunto che il tutto è stato fatto per poter offrire ai passeggeri standard di servizio e comfort che siano il più elevati possibile.