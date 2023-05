Chef Daniel Rose divorzia dal Boka Restaurant Group dopo solo quattro mesi

Finito dopo pochi mesi il sodalizio fra lo chef Daniel Rose e il Boka Restaurant Group, tutto per colpa delle recensioni negative del ristorante Le Select

di Manuela Chimera 11 Maggio 2023

È durato veramente poco il sodalizio fra lo chef Daniel Rose e il Boka Restaurant Group. A pochi mesi di distanza dall’apertura del ristorante Le Select, ecco che le recensioni negative piovute sul ristorante francese che aveva debuttato a gennaio a Chicago, a River North, hanno convinto il Boka Restaurant Group ha decidere di separarsi dallo chef Daniel Rose, dopo solo quattro mesi dall’apertura.

Perché Daniel Rose è andato via dal Boka Restaurant Group?

Ad annunciare il divorzio è stato il Boka Restaurant Group, tramite un comunicato stampa. Solo che, finora, i due co-fondatori, Rob Katz e Kevin Boehm, non si sono resi disponibili per eventuali interviste per chiarire la situazione.

Oltre che al Le Select, Rose e Boka avevano anche collaborato al lancio di un ristorante a Los Angeles, il Café Basque all’interno dell’hotel Hoxton. Lo scorso gennaio il Boka Restaurant Group aveva aperto il ristorante francese Le Select, con la collaborazione proprio dello chef.

Daniel Rose si era occupato di creare le ricette e formare il personale, mentre il Boka gestiva il locale. Ma qualcosa in questo connubio non deve aver funzionato perché i critici hanno reagito assai tiepidamente a Le Select, con Michael Nagrant che aveva soprannominato il ristorante “Le Mid”.

Che ci fosse qualcosa che non andava forse era possibile presagirlo anche a causa del fatto che, poco dopo l’apertura, lo chef del locale, Jason Heiman, era andato via. Viste le recensioni non proprio entusiastiche, ecco che Boka aveva chiamato i soccorsi: Chris Pandel dello Swift & Sons e anche Lee Wolen, lo chef dell’omonimo ristorante del gruppo.

Mentre il gruppo cercava freneticamente di rimediare alla situazione, ecco che si preparava anche ad aprire tre nuovi ristoranti a Lakewiev. Inoltre, nel frattempo, sulla costa occidentale anche il Café Basque aveva ricevuto una tiepida accoglienza.

A sostituire Heiman era arrivato poi uno chef veterano, Patrick Sheerin, già visto all’Everest, al Trencherman e al Naha. Sheerin, il sostituto di Heiman, Pandel, nel ruolo di partner e Wolen, nel ruolo di chef consulente, nel corso delle prossime settimane avranno il compito di creare il nuovo menu per la cena.

Chissà cosa sarà successo fra Rose e il gruppo Boka? Sulla carta la collaborazione avrebbe dovuto funzionare, anche perché Rose è nato a Chicago e solo dopo si è trasferito in Francia, dove ha ottenuto una stella Michelin per il ristorante Le Coucou e anche il premio James Beard Award come Miglior nuovo ristorante. Vedremo ora se il nuovo assetto di Le Select sarà più funzionale.