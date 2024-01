Chef del team di Niko Romito in Cina grave dopo un incidente

Arriva la notizia di un brutto fatto di cronaca avvenuto in Cina, un paio di settimane fa. Daniele Ferrari, chef del team di Niko Romito presso l’Hotel Bulgari di Pechino, si troverebbe in gravi condizioni in ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto in data 13 gennaio 2024. A riportare la notizia è stato Virtù Quotidiane, che è venuto a conoscenza del fatto da un articolo pubblicato su The Beijinger, testata giornalistica locale di Pechino.

Come sta lo chef Daniele Ferrari?

Secondo quanto riferito proprio da The Beijinger, Daniele Ferrari, 35 anni, originario di Varese e residente in Cina ormai da sei anni (in precedenza aveva lavorato presso l’Albereta, il Dorchester di Alain Ducasse e il Mandarin Oriental di Londra), stava viaggiando in scooter quando è stato vittima dell’incidente. Immediatamente è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito: secondo The Beijinger si parla di lesioni multiple che richiedono cure complicate e continue nel tempo.

Proprio per questo motivo, subito dopo la notizia dell’incidente (è bene sottolineare a questo punto che l’incidente è avvenuto un paio di settimane fa, il 13 gennaio 2024, ma la notizia qui in Italia è arrivata solamente adesso), a Pechino, la comunità italiana pare che abbia lanciato una raccolta fondi per provvedere alle spese mediche. Questo perché parrebbe che l’assicurazione sanitaria non sia sufficiente a coprire tutte le spese mediche di cui lo chef necessita per potersi riprendere.

Sulle prime, questo dobbiamo dirlo, la notizia aveva destato qualche perplessità, un alone di dubbio alimentato proprio dalle modalità di questa richiesta fondi. Su alcune chat locali, infatti, era stata pubblicata una locandina per questa raccolta fondi che aveva fatto pensare subito a una catena di Sant’Antonio.

Ma a quanto sembra è tutto vero: l’ufficio stampa di Niko Romito ha confermato la notizia a Virtù Quotidiane. Abbiamo provveduto a contattare anche noi l’ufficio stampa: siamo al momento in attesa di ulteriori informazioni, ma sia la notizia del grave incidente, sia la notizia della raccolta fondi dovuta all’assicurazione sanitaria non sufficiente per coprire le spese mediche, sono state entrambe confermate.

La raccolta fondi pare che sia riuscita a raccogliere una somma discreta, ma sembra che ancora non basti per coprire tutte le spese mediche di cui lo chef necessita.

Non ci rimane ora che attendere ulteriori dettagli e conferme da parte degli uffici stampa preposti, per capire quali saranno gli sviluppi futuri di questa vicenda.