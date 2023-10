Guida Michelin Pechino 2024: Niko Romito riconferma la stella

di Luca Venturino 12 Ottobre 2023

A poco più di un mese dall’appuntamento del nostro caro e vecchio Stivale con la Rossa (14 novembre, nel caso in cui non lo aveste ancora segnato sul vostro calendario da gastrofighetti) è tempo di lanciarsi in spedizione nel Paese del Dragone: la quinta edizione della Guida Michelin Pechino è fresca di stampa, ricca di trentatré (tre in meno rispetto allo scorso anno, avranno notato i nostri lettori più attenti) nuovi ristoranti premiati con il tanto ambito macaron.

Gli occhi della redazione erano soprattutto puntati su Il Ristorante – Niko Romito di (beh, l’avrete certamente intuito) Niko Romito presso il Bulgari Hotel, che conferma (o RI-conferma, che d’altro canto non è certo la prima volta) la stella Michelin già conquistata nelle edizioni precedenti. Lo chef abruzzese, nel caso in cui non abbiate avuto modo di seguire la cerimonia di premiazione, ne ha dato la conferma sul proprio profilo Instagram con una serie di storie dedicate proprio a Il Ristorante. Ma bando alle ciance, e diamo un’occhiata alle stelle vecchie e nuove della Guida Michelin Pechino 2024!

Guida Michelin 2024 Pechino: tutte le stelle

Complessivamente la quinta edizione della Guida Michelin Pechino conta un solo nuovo ristorante a tre stelle (che si aggiunge ai due riconosciuti nell’edizione di due anni fa) e tre locali che hanno finalmente ricevuto l’onore di potere cucire sulla propria uniforme il primo, storico macaron. Non manca, poi, la sezione dedicata ai locali Bib Gourmand, premio riservato a quei ristoranti che brillano particolarmente per il rapporto tra la qualità e il prezzo, con due nuove aggiunte.

Tra le novità più importanti si segnala soprattutto l’ingresso del Chao Yang Chao nel cosiddetto Olimpo dell’alta ristorazione: locale specializzato nella cucina di Chaozhou, è finalmente riuscito a conquistare le tanto ambite tre stelle Michelin dopo avere vinto le due negli anni precedenti. Sia il ristorante vegetariano King’s Joy che il ristorante Taizhou Xin Rong Ji (Xinyuan South Road), nel frattempo, sono riusciti a confermare la terza stella.

Sono invece tre, come accennato qualche riga fa, i ristoranti premiati con la prima stella dalla Guida Michelin Pechino 2024; GIADA Garden, con sede nel China World Hotel e parte del famoso marchio di moda Giada; MO Jasmine, specializzato nella cucina locale e Shandong; e Lamdre, un ristorante vegetariano.

Di seguito la lista completa dei ristoranti premiati con una o più stelle nella Guida Michelin Pechino 2024, con le new entry in corsivo:

Tre Stelle Michelin

Chao Shang Chao (Chaoyang)

King’s Joy

Xin Rong Ji (Xinyuan South Road)

Due Stelle Michelin

Jingji

Wulixiang Shanghai Cuisine

Una Stella Michelin