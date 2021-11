Chef della Regina Elisabetta dice che il menu natalizio a corte è noioso

di Luca Venturino 5 Novembre 2021

Ogni anno lo stesso menu natalizio per la corte della Regina Elisabetta: comprensibile, dopotutto cosa sarebbe il Natale senza la tradizione? Per alcuni, tuttavia, la tradizione rischia di trasformarsi in noia: è il caso di Darren McGrady, chef che è stato al servizio della Royal Family per ben 15 anni.

“Sono noiosi quando si tratta di feste”: questa la dura sentenza di McGrady, pronunciata nel corso di un’intervista a MyLondon. “Solo tacchini tradizionali. Era lo stesso pasto ogni anno.” Quando comincia a elencare le portate descrivendole nel dettaglio, però, non possiamo negare che sale l’acquolina. Tre tacchini solamente per la Regina e la sua famiglia, serviti nella sala da pranzo reale, poi uno per i bimbi e altri per il resto dello staff: tutti ripieni di castagne o salvia e cipolla, salsa di mirtilli e salsa di pane, e serviti con purè e patate arrosto.

E vogliamo mica farci mancare il contorno? Cavoletti di Bruxelles, carote e pastinaca arrosto. E poi, dulcis in fundo (letteralmente), un pudding natalizio fatto in casa decorato con agrifoglio e cosparso di brandy. McGrady sostiene che, prima di sedersi a tavola, la Regina si godrà un classico cocktail gin e dubonnet: e noi, poveri sudditi, non possiamo fare altro che sperare che almeno a Natale i suoi medici le permetteranno di fare cin cin.