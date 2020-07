Chef di Buckingham Palace rivela la ricetta del fish & chips dei Reali

Darren McGrady, ex chef di Buckingham Palace, ha descritto ai suoi fan la speciale ricetta del fish & chips tanto amato dai Reali britannici.

Dopo undici anni trascorsi a cucinare per i membri della famiglia reale più amata d’Europa, infatti, McGrady si è aperto un canale YouTube, dove ha condiviso un video tutorial spiegando come ha realizzato il più celebre piatto di street food inglese per la regina Elisabetta.

“La regina mangia pesce e patatine? In un certo senso, immagino”, ha detto ironicamente illustrando il suo fish & chips gourmet. In effetti, il fish & chips, piatto nazionale della Gran Bretagna, non è di certo tra gli alimenti che i Reali di Buckingham Palace non possono mangiare per una questione di sicurezza e/o di etichetta. Perciò, perfino sua maestà ogni tanto si concede un piatto di goloso pesce fritto con patatine, in versione più elegante di quello servito in strada nei tipici vassoi di cartone. Secondo lo chef, la principale differenza tra questa ricetta e quella originale, tanto amata dai Britannici, è l’utilizzo di una crosta di panko o pangrattato sul pesce al posto della solita pastella.

Ad accompagnare il piatto, una salsa olandese al dragoncello. McGrady finisce il piatto impilando ordinatamente le patate fritte in una piccola torre e guarnendo il piatto con un fiore viola.

[Fonte: Insider Food]