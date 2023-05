Chef Gianluca Renzi lascia lo stellato I Portici di Bologna e apre il nuovo Celestia di Cesenatico

di Manuela Chimera 2 Maggio 2023

Ancora cambi nelle cucine dei ristoranti. Gianluca Renzi, che guidava la cucina del ristorante stellato I Portici di Bologna (e che prima aveva fatto parte del team di Heinz Beck a La Pergola, tre stelle Michelin), adesso si trasferisce al mare a Cesenatico: qui aprirà il nuovo ristorante Celestia, al posto dell’ex Magnolia in viale Trento 31.

Come sarà il nuovo Celestia dello chef Gianluca Renzi?

Gianluca Renzi ha spiegato in un’intervista a CesenaticoToday che avendo lavorato a Bologna, ha imparato a conoscere i prodotti di questa terra, finendo con l’innamorarsene. Tuttavia alla sua esperienza mancava qualcosa: voleva esplorare anche la parte romagnola della regione, con particolare riferimento alla vita di riviera, ben diversa da quella di città.

Per questo motivo ha deciso di aprire il suo primo locale. La sua nuova brigata sarà composta da sette persone in cucina e quattro in sala. I sous chef saranno Leonardo Dragoni, che lo chef conosce da sette anni e Daniele Bertozzi, che conosce da cinque anni. Poi ci sono gli altri ragazzi conosciuti man mano nel corso del tempo: si tratta di persone di cui si fida e che sa come lavorano.

In realtà tale progetto era in cantiere già da qualche mese. Tuttavia il trasferimento vero e proprio è avvenuto solamente una decina di giorni fa. Al momento il ristorante è alle prese con i necessari lavori di ristrutturazione: il locale sarà totalmente rinnovato.

LEGGI ANCHE Chef Alberto Faccani dello stellato Magnolia apre un nuovo ristorante a Cesenatico

Lo stesso chef ha disegnato di persona il progetto della cucina, dotandola di una zona riservata a vista per aumentare il contatto fra chi cucina e il cliente. Il locale avrà diverse sale, con dettagli unici. Molti degli arredi e dei componenti del ristorante sono stati disegnati dallo chef e dal suo staff, incluso un tavolo nella sala ovale da 7-8 persone. Gli altri tavoli sono tutti da due o da quattro posti.

Lo chef ha anche scelto il nome Celestia in quanto è il colore che unisce il mare col cielo, con la terra in mezzo. Questo anche perché al Celestia non si cucinerà solamente pesce, ma anche carne. Renzi ha spiegato che non ama i vincoli o i paletti: lui vuole sperimentare nuovi gusti, rispettando però la stagionalità e usando prodotti a km zero.

La parte che preferisce di più della cucina è quella creativa che rispetti, però, il territorio e l’artigianalità. Per esempio, adora cucinare la pasta, anche se non disdegna le cotture dei secondi. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quella di ottenere una stella Michelin per il Celestia. E alla domanda su quali saranno gli orari di apertura, spiega che dal 19 maggio saranno aperti tutti i giorni a pranzo e a cena, tranne il martedì per tutta la giornata e il mercoledì a pranzo.