Chef Hiro presenta il suo nuovo libro di ricette ispirato agli anime anni ’80

di Manuela 6 Ottobre 2021

Chef Hiro ha presentato il suo nuovo libro di ricette giapponesi: si intitola Hiro Cartoon Food e proporrà ricette ispirate agli anime e manga anni’80. Avete presente tutti quei piatti che vedevamo mangiare dai protagonisti degli anime? Ecco, troveranno spazio in questo libro.

Non precipitatevi subito in libreria o sugli store online: il libro Hiro Cartoon Food uscirà ufficialmente il 9 novembre 2021. Lo scopo dello chef Hirohiko Shoda (che la scorsa estate è stato vittima di una disavventura a Sondrio: non trovano nessun ristorante aperto è stato costretto a mangiare da McDonald’s) è quello di condurre i lettori in una sorta di viaggio alternativo alla scoperta del Giappone, proponendo storie, aneddoti e curiosità. Ma soprattutto svelando i segreti di quella cucina giapponese che tanto ci affascina quando leggiamo un manga o guardiamo un anime.

I piatti descritti nel dettaglio dallo chef saranno ispirati alle serie anime e manga più famose. Lo chef promette che le ricette saranno facili da realizzare e alla portata di tutti. Al Trio Medusa, poi, chef Hiro ha svelato qualche dettaglio in più. Si scopre così che il libro doveva uscire in questi giorni, ma poi il tutto è slittato a novembre. Fra le ricette dei cartoni preferite da chef Hiro c’è l’hamburger giapponese: è una semplice polpetta di carne cotta direttamente sulla piastra accompagnata da una salsa giapponese. Solo che in Giappone viene usato come snack, non come seconda portata di un pasto.

Non è certo il primo libro scritto da chef Hiro: ricordiamo, per esempio, i volumi Ciao, sono Hiro (Gambero Rosso) e Washoku, l’arte della cucina giapponese (Giunti).