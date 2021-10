Chef Iliana Regan lascia il suo ristorante stellato Elizabeth a Chicago

di Manuela 19 Ottobre 2021

Se qui da noi chef Gianluca D’Agostino ha lasciato il ristorante stellato Veritas, ecco che negli Stati Uniti chef Iliana Regan ha deciso di lasciare il suo ristorante stellato Elizabeth di Chicago.

Iliana Regan, infatti, ha venduto il suo ristorante stellato Elizabeth a Tim Lacey, collaboratore di lunga data che in realtà lo stava gestendo sin da quando Regan e la moglie Anna Hamlin si erano trasferite nel Michigan nel 2019 (qui hanno un bed and breakfast chiamato Milkweed Inn che è tutto esaurito fino al 2022).

A dire il vero Regan stava pensando di lasciare l’Elizabeth sin da novembre-dicembre 2019. Solo che poi era scoppiata la pandemia da Coronavirus ed ecco che la transizione era stata rallentata per forza di cose. In un’email Regan ha spiegato di aver detto a Lacey che se non lo voleva più (sempre a causa della pandemia), lei avrebbe comunque continuato a mandare avanti il posto in modo che tutti potessero lavorre fino a quando non ne avrebbero saputo di più su ciò che stava accadendo. Tuttavia Lacey aveva confermato di volerlo comunque acquistare.

Ecco che Lacey ha così assunto la proprietà esclusiva del ristorante già nell’agosto 2020, ma sempre a causa delle continue restrizioni da pandemia, ha aspettato che il locale potesse essere aperto a pieno regime prima di diramare l’annuncio ufficiale. Lacey, infatti, ha spiegato che, durante il Covid, mentre si faceva solo asporto, non aveva senso dare l’annuncio.

Ora, però, sono riusciti a trovare un giusto equilibro ed ecco che le cose si stanno finalmente muovendo nella giusta direzione. Da tempo le crescenti pressioni finanziarie si erano fatte troppo pesanti per chef Regan: per lei non dover gestire un ristorante a tempo pieno con lo staff è stato un sollievo.

Lacey e Regan si conoscono da 15 anni, sin da quando lavoravano nel ristorante Trio. Nel 2019, poi, Lacey si è unita a Regan nell’Elizabeth, dopo aver chiuso il suo ristorante Kitsune.

Nel 2020, poi, l’ex chef Kristi Gonzalez aveva gestito le operazioni da asporto, mentre ad agosto 2021, quando il ristorante ha riaperto anche a cena, ecco che Regan era rimasta nel Miechigan, consegnando la cucina a Ian Jones. Lo chef è attualmente affiancato dal pasticcere e chef George Kovach e dal direttore del settore bevande Ali Martin.

E mentre Regan si sta concentrando in Michigan nella gestione del Mikweed e nella scrittura del suo nuovo libro, ecco che ci si chiede se la Guida Michelin continuerà a far mantenere la stella all’Elizabeth: non sarebbe certo la prima volta in cui gli ispettori tolgono la stella a un ristorante dopo il cambio di chef.