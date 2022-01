Chef José Andrés aprirà tre ristoranti e un bar a Los Angeles

di Manuela 5 Gennaio 2022

Chef José Andrés, dopo una pausa di 16 mesi, ha annunciato insieme al suo ThinkFoodGroup l’intenzione di aprire ben tre ristoranti e un bar a Los Angeles. Il tutto avverrà nel nuovo centro commerciale, residenziale e alberghiero del Grand LA, progettato da Frank Gehry.

Questo centro sorgerà nella zona della Grand Avenue, di fronte alla Walt Disney Concert Hall: oltre ai locali dello chef, al suo interno troveranno spazio anche diversi negozi appartenenti al Conrad Hotel Los Angeles.

Qualche dettaglio del progetto è già trapelato. Al decimo piano dell’hotel troveremo un ristorante all’aperto con un menu di ispirazione latina e asiatica. Sempre qui ci sarà anche un ristorante dedicato ai classici sapori spagnoli, realizzati però con ingredienti californiani.

Nella hall dell’hotel e nell’area della piscina, poi, Andrés e il suo team saranno anche responsabili dei rispettivi bar. Al sesto piano, invece, Andrés aprirà il Bazaar Meat, la sua stakhouse di fascia alta originaria di Las vegas e che vanta sedi a Miami, Chicago e New York.

A questo proposito ricordiamo che lo chef ha chiuso il ristorante stellato Michelin Somni e il ristorante di tapas Bazaar nell’agosto 2020 (entrambi sorgevano allo SLS Hotel di Beverly Hills). Invece lo stellato Minibar è stato riaperto a ottobre, dopo 19 mesi di chiusura.

Lo chef ha spiegato che la prima persona a cui ha dato l’annuncio dell’apertura è stato Gustavo Dudamel, direttore musicale della Filarmonica di Los Angeles. Per lui avere un bar con vista sulla Disney Hall è una cosa fantastica e gli permetterà di vedere il suo amico più spesso.

Ancora non sono noti i nomi dei ristoranti e dei bar, ma Andrés ha rivelato qualche dettaglio. Il Bazaar Meat, per esempio, servirà molti dei piatti tipici per i quali il ristorante di Las Vegas è noto. Fra di essi non mancherà la tartare di pomodoro, cioè una preparazione di pomodori crudi che assomiglia a una tartare di carne.

Il bar della piscina offrirà piatti adatti alla location, quindi grandi insalate, salse e molta sangria. Il ristorante Spanish-Meets-California, invece, sarà progettato per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore. Il ristorante all’aperto, invece, sarà quello “più concettuale”, con tante verdure e pesce.

Inoltre lo chef e il suo team saranno anche responsabili dell’intero programma di cibo e bevande del Conrad Los Angeles, incluso il servizio in camera. L’apertura del Conrad Los Angeles, dei due ristoranti, del bar della hall e del bar della terrazza della piscina dovrebbero aprire nella tarda primavera, mentre il Bazaar Mea in autunno.