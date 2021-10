Chef José Andrés riapre lo stellato Minibar dopo 19 mesi

di Manuela 18 Ottobre 2021

Dopo ben 19 mesi di chiusura (durante i quali il locale è comunque riuscito a mantenere le sue due stelle Michelin), ecco che finalmente riapre il Minibar dello chef José Andrés.

Il locale dovrebbe aver riaperto i battenti giovedì scorso, ma con qualche piccolo e importante cambiamento. Il numero di posti a sedere, infatti, è stato ulteriormente ridotto: adesso potranno sedersi a mangiare i particolari piatti offerti dallo chef e dal suo staff solo sei persone per sera, per un massimo di due ore.

Il tutto è stato fatto nell’ottica di garantire il distanziamento sociale messo in atto a causa della pandemia da Coronavirus. Questa scelta renderà il locale ancora più esclusivo: pare che i posti siano già andati in esaurimento fino a novembre e, ben presto, dovrebbero uscire le prenotazioni per dicembre e gennaio.

Il prezzo per questa destinazione ultra lussuosa è rimasto quello pre pandemia: 295 dollari a persona, escluse tasse e mance. Se poi si vuole beneficiare di un’aggiunta opzionaledi vini , sono altri 195 dollari.

In realtà, anche se il Minibar era chiuso, l’attiguo cocktail bar Barmini era già tornato in attività la scorsa estate con il menu degustazione “Una notte a Tokyo”. Basandosi proprio su questa idea, ecco che il menu del Minibar ha adottato anche esso un tema giapponese.

A realizzare i nuovi piatti ci hanno pensato gli chef Charisse Gray e Kojy Terano di ThinkFoodGroup: si parla di venti nuove portate ideate insieme agli chef del Minibar Sarah Ravitz e Melissa Lalli.

Un rappresentate del Minibar ha poi svelato a Eater due voci del menu:

Chicharron di soia liofilizzato con guacamole al wasabi

Unagi salmorejo (una sorta di stufato spagnolo di pomodoro con anguilla allo spiedo)

Al Washingtonian, invece, è stato riferito che nel menu troveranno spazio anche:

manzo wagyu leggermente scottato con una sfera di consommé di manzo

piatto di tacos di foglie di shiso ripieni di prosciutto iberico, gel di pomodoro verde e tomatillo

tuille alla fragola ispirato al latte alla fragola giapponese

ciambella in tempura al gusto di tè verde

Siamo abbastanza sicuri che al Minibar non ci sarà l’ultima creazione casalinga di José Andrés: la sua ricetta per preparare le uova al microonde in 3 minuti non la vediamo benissimo in questo menu.