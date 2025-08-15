Chef José Andrés ospite della nuova stagione di Harry e Meghan: “E tu l’hai sposato?”

Contro ogni pronostico, arriva a breve su Netflix la seconda stagione di With Love, Meghan, e sarà piena di illustri ospiti della gastronomia.

Contro ogni critica – e forse anche contro i pronostici – la duchessa del Sussex torna su Netflix per condividere la gioia del “fatto in casa” (culinario e non), con la seconda stagione di With Love, Meghan. Per questo ritorno televisivo, in onda su Netflix dal 26 agosto, l’attrice statunitense sarà accompagnata da sorridenti ospiti, molti dei quali provenienti dal mondo della gastronomia. Fra questi, si è dilettato a girare alcune scene anche chef José Andrés, che ha ironicamente avuto da ridire sulle scelte matrimoniali della duchessa.

Gli ospiti della nuova stagione di With Love, Meghan

Fresca di lancio del suo primo vino –ma anche delle solite critiche che accompagnano i suoi show e le sue comaprse sui social – Meghan Markle ha di nuovo stretto la mano al colosso dello streaming e ha già pronta per noi una nuova stagione della sua serie TV With Love, Meghan. Il trailer, che vi serviamo quassù, mostra la duchessa in compagnia di personalità gastronomiche anche di un certo spessore.

Fra i volti sullo schermo, compariranno ad esempio Clare Smyth, chef nordirlandese del tristellato Core; David Chang, cuoco e imprenditore gastronomico statunitense di origine coreana; e José Andrés, lo chef che ha lasciato il segno nel settore culinario anche per la sua intraprendenza a favore delle popolazioni bisognose. Ed è proprio Andrés a lasciare la sua firma ironica fra le scene del trailer.

Armato del suo porta-prosciutto (oggetto che, dice, ogni persona dovrebbe avere in casa) con tanto di jamón, rimane senza parole per un commento di Meghan. “Sai chi non mangia aragosta?”, chiede la duchessa, “Mio marito”. La risposta del cuoco asturiano, allibito, ci dà la cifra del tono che possiamo aspettarci dalla puntata che lo vede ospite: “E tu l’hai sposato lo stesso?”. Su questa nota, ci vediamo il 26 agosto per scoprire fino in fondo cosa succederà nella cucina di Meghan e Harry.