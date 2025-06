Meghan Markle se ne frega delle critiche e lancia il suo primo vino

Se pensavate che il brand gastronomico di Meghan Markle si fosse spento (anche noi, d’altronde, ci siamo interrogati sul suo stato di salute), vi sbagliavate. La duchessa del Sussex ha appena lanciato una selezione estiva di prodotti per il suo marchio As ever, e anche stavolta tutto è andato sold out nel giro di pochissimo tempo. Sugli scaffali virtuali dell’online shop sono spuntati una confettura di albicocche, un miele ai fiori d’arancio in edizione limitata e – novità assoluta per l’attrice americana – un rosé della Napa Valley.

I piani presenti e futuri della duchessa

A scoraggiare la moglie (ancora per poco, secondo più di un’indiscrezione) del principe Harry non sono bastate né le infinite critiche alla sua serie TV, né la poco lusinghiera accoglienza dei suoi prodotti da parte della stampa inglese, né tantomeno i dubbi sull’autenticità della comunicazione del suo brand.

La duchessa del Sussex va avanti per la sua strada, e lo fa rimpinguando lo store online di As ever con nuovi prodotti estivi, già tutti venduti. Sono sold out la confettura di albicocche (sia nel formato standard sia nella confezione regalo) e il miele ai fiori d’arancio in edizione limitata.

Ma la vera new entry sul catalogo è il suo vino rosé della Napa Valley, celebre regione vitivinicola californiana che sorge nello stesso Stato a stelle e strisce eletto da Meghan e Harry come loro dimora. La bottiglia, disponibile a partire dal 1° luglio (“giusto in tempo per i festeggiamenti estivi”), racchiuderebbe un nettare in stile provenzale del 2023 con morbide note di frutta a guscio, una delicata mineralità e un finale persistente.

Vino, miele e confetture a parte, i piani imprenditoriali di Markle proseguono a gonfie vele: arriva infatti voce dell’imminente debutto della duchessa nel mondo dell’ospitalità, con ristoranti e hotel. Sul piccolo schermo, intanto, la serie TV With Love, Meghan potrebbe tornare con una seconda stagione, alla faccia di chi sul programma ne ha dette di cotte e di crude.