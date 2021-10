Chef José Andrés rivela la ricetta per preparare le uova al microonde in 3 minuti

Chef José Andrés ha rivelato la sua ricetta facile e veloce per preparare le uova al microonde in 3 minuti, senza sporcare la cucina.

di Manuela 15 Ottobre 2021

Chef José Andrés, noto per aver conquistato diverse stelle Michelin in tempi diversi, ha rivelato al mondo la sua ricetta per preparare le uova al microonde in 3 minuti. Una ricetta facile, veloce e che, soprattutto, non sporca la cucina.

José Andrés è uno chef pluripremiato, filantropo (ricordiamo che da poco José Andrés ha contribuito a sfamare migliaia di migranti in Texas) e particolarmente amante delle uova.

Durante una recente intervista rilasciata a Insider ha spiegato che lui è particolarmente felice quando deve pulire il frigorifero e quando deve preparare un piatto con qualsiasi cosa si trovi a disposizione in quel momento, incluse uova e maionese.

Andrés ha raccontato che durante il culmine della pandemia, la moglie, avendo appena finito di pulire la casa, gli ha intimato di non fare casino in cucina. Ma ovviamente, da bravo chef stellato (anche se la stella non è data allo chef, ma al ristorante, lo sappiamo, ma per amor di brevità lo definiamo così) non ha potuto resistere alla tentazione di prepararsi uno spuntino a mezzogiorno.

Memore del dictat della moglie sul non sporcare di nuova la cucina, ha deciso di mettersi al microonde. Ed è nata così una ricetta facile e veloce. Praticamente lui prende un cucchiaio bello pieno di maionese con le uova e lo frulla fino a quando non diventa una crema.

Poi versa dell’olio di oliva sul fondo di un contenitore di vetro adatto al microonde e ci mette sopra il composto a base di uova. Si lascia poi cuocere al microonde per 1,45-2,15 minuti, dipende dalla potenza del forno. Secondo lo chef, aggiungere la maionese alle uova rende la consistenza ancora più setosa.

Per variare il piatto, poi, è possibile scavare nel frigo e aggiungere piccoli pezzi di avanzi di avocado, formaggio o ulteriori pezzi di uova sode. Meglio ancora, però, condire il tutto con pomodori tritati, avocato o anche aceto balsamico: secondo lo chef diventa una sorta di “frittata capovolta”.

Lo chef avvisa: si tratta di una ricetta di sicuro successo, adatta a chi ha poco tempo, a chi non sa cucinare e anche a chi non vuole fare casino in cucina.