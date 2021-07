di Manuela 26 Luglio 2021

Un altro lutto ha colpito il mondo della ristorazione: è morto lo chef Michel Lorain, fra i primi ad ottenere le 3 stelle Michelin e volto noto della Nouvelle Cuisine.

Lo chef si è spento giovedì 22 luglio all’età di 87 anni, dopo lunga malattia. A dare l’annuncio della sua scomparsa su Facebook è stato il figlio Jean-Michel Lorain, anche lui celebre chef.

Il figlio su Facebook ha scritto: “Una nuova stella brilla in cielo… Papà ci ha lasciati! Che dire dopo questo, le parole sono inutili”. E ancora: “La famiglia è devastata, ma unita come non mai nel dolore in quanto, come ci ha insegnato e ripetuto, finché il clan rimane unito non può succedere nulla! Papà ha trascorso la sua vita a passo di marcia… 87 anni pieni e interi. Una vita fatta di lavoro, passione e amore accanto alla mamma da quasi 65 anni. Una vita che ha conosciuto tutto: gli inizi difficili, gli ostacoli sempre superati e poi la gloria e la luce meritatissima…”.

La carriera di Lorain nella ristorazione era iniziata nel 1958 quando aveva rilevato il ristorante Côte Saint-Jacques, quello creato dalla madre Marie a Joigny, nel dipartimento di Yonne, regione della Borgogna, in Francia. La prima stella Michelin era arrivata nel 1971, mentre la seconda nel 1976. Per ottenere la terza dovette aspettare il 1986, quando accanto a lui cominciò a lavorare il figlio Jean-Michel.

Lorain si era ritirato dall’attività nel 1993, ma non prima di aver aperto anche un relais lussuoso. Il ristorante Côte Saint-Jacques era così passato nelle mani del figlio Jean-Michel Lorain: il locale ha continuato a mantenere le tre stelle Micheli fino al 2001, poi le ha riavute di nuovo dal 2004 al 2015, ma dal 2016 si deve accontentare di sole due stelle Michelin.

