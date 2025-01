Chef Rubio deve 30 mila euro all’Unione dei Giovani Ebrei Italiani

Tanto tuonò che piovve, e per chef Rubio è arrivata una sanzione salata. Il Tribunale di Roma, con il patrocinio di Solomon Osservatorio sulle Discriminazioni, insieme all’Unione dei Giovani Ebrei Italiani UGEI e all’avvocato Claudio Griego, ha condannato Gabriele Rubini al risarcimento di 30mila euro per UGEI, e alla immediata rimozione dei contenuti social considerati offensivi.

Lo stesso Griego, raggiunto dai microfoni de La Stampa ha espresso soddisfazione per la sentenza, così come il quotidiano il quotidiano di Torino secondo cui “Questa sentenza costituisce un precedente importante, ed un’ulteriore successo nell’incessante sforzo di perseguire in ogni sede i fenomeni di diffamazione antiebraica e di discriminazione, esponenzialmente aumentati nell’ultimo anno”.

L’ennesima disavventura

Gli aggiornamenti sui guai del protagonista di “Unti e Bisunti” dovuti alle sue forti prese di posizione -per usare un eufemismo- sulle questioni di politica internazionale, non si fanno mai aspettare. Di recente ha suscitato le ire del direttore del TG di La7 Enrico Mentana, dopo essersi riferito a Cecilia Sala come una “miracolata sionista e spia con la passione dei viaggi”, ignorando l’invito del Ministero degli Affari Esteri alla discrezione mentre la situazione era ancora delicata.

Noti i suoi strali nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, le cui ventilate denunce non si sono poi mai concretizzate, e gli attacchi ai presunti sionisti in seguito a un pestaggio nei suoi confronti. Siamo certi che una risposta a quest’ultima condanna non si farà attendere.