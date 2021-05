Chef Rubio si scaglia contro Enrico Mentana: “Lo disprezzo”

Dopo aver commentato l’aggressione di Vittorio Brumotti, questa volta Chef Rubio si scaglia contro Enrico Mentana. In un post su Twitter Gabriele Rubini spiega di disprezzare Mentana. Anzi, scrive: “Sei una delle persone che disprezzo di più al mondo”.

Il flame questa volta è scoppiato a causa del conflitto fra Israele e Palestina. Se andate sull’account Twitter di Chef Rubio, noterete che sta discutendo attivamente della situazione.

Questa storia, però, inizia su Facebook. Qui Mentana scrive un post nel quale spiega che nel conflitto israelo-palestinese non ci siano parti giuste o sbagliate. Solamente chi non conosce la complessità di quella regione può permettersi di trattare l’ennesimo conflitto in corso come fosse una partita di Champions fra la squadra del cuore e l’avversario più odiato.

Mentana continua sostenendo che questo atteggiamento sia quello dominante sui social e condanna l’odio social. Tuttavia le parole di Mentana non sono piaciute a Chef Rubio, il quale ha provveduto a pubblicare un tweet di risposta. Chef Rubio ribadisce che non può accettare che un uomo possa scrivere una cosa del genere, che un giornalista possa scrivere un testo infarcito di propaganda sionista senza che nessun collega ribatta.

Chef Rubio ha poi dichiarato che Mentana è una delle persone che disprezza di più al mondo. Rubini ha poi continuato facendo notare che la “gente ebete” continua a mettere Like ai post di Mentana. Chef Rubio consiglia a tutti di studiare prima e poi di mettere i Like. Altrimenti è come se lui mettesse Like a un tweet di neurochirurghi che mostrano tesi comparativa: lui quando non sa un c***o al massimo legge e sta muto.

Questo il tweet integrale di Chef Rubio, con anche il post originale di Mentana: