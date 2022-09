Chef Rudy Tagliafierro: ladri al lavoro nel suo ristorante Bollicine a San Fiorano

di Manuela 8 Settembre 2022

Rudy Tagliafierro, chef noto non solo per il suo locale a San Fiorano, ma anche per essere comparso diverse volte in televisione, è stato vittima di una brutta disavventura. Alcuni ladri, infatti, sono entrati nel suo ristorante Bollicine, rubando il registratore di cassa, diversi palmari e alcune bottiglie di vino.

Secondo quanto ricostruito, i ladri sarebbero entrati nel locale nella notte fra lunedì e martedì. Per evitare di essere visti, hanno sfondato la porta sul retro, portandosi via tutto quello su cui riuscivano a mettere le mani. I malviventi hanno avuto gioco facile in quanto il ristorante è chiuso per ferie. Inoltre le case più vicine si trovano sul lato opposto della strada, lontane dalla porta e dal ristorante: difficile che qualche vicino possa aver visto o sentito qualcosa.

Ad accorgersi del furto è stato un collaboratore. Martedì pomeriggio, passando per vedere se tutto fosse a posto, ha subito notato che la porta sul retro era stata divelta. Il dipendente ha così chiamato immediatamente i Carabinieri. I militari hanno così ispezionato la scena del furto. Dal ristorante sono spariti tre palmari, usati dai camerieri per le ordinazioni, un piccolo registratore di cassa usato nella zona della piscina e diverse bottiglie di vino e liquori, prelevate dalla cantina del ristorante.

Meno bene è andata l’anno scorso a un ristorante di Firenze: ladri avevano rubato ben 140 bottiglie di vino dalla cantina.