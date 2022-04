Chef Simone Selva apre il suo nuovo ristorante Vite a Villorba, nel Treviso Arts District

di Manuela 7 Aprile 2022

Lo chef neostellato Simone Selva (per il ristorante Wisteria di Venezia, città che quest’anno ha avuto un exploit per quanto riguarda le stelle), ha deciso di aprire un nuovo ristorante: si chiama Vite e sorgerà a Villorba, nel TAD o Treviso Arts District (si tratta dell’hub culturale multifunzionale voluto da Davide Vanin e Alessandro Benetton, costruito in una ex area industriale di più di 1.500 metri quadrati. Qui, oltre al Vite, troverete anche il Bistrot, il Tiki Bar esotico, una Whisky Room, un Temporary Shop, la 21 Gallery e anche una galleria d’arte contemporanea).

L’inaugurazione si terrà il 10 aprile: il Vite si trova in viale della Repubblica a Villorba e non sarà solamente un ristorante, ma anche uno store. Qui, infatti, oltre al palato potrete rifarvi anche l’arredamento di casa visto che si potranno compare gli oggetti e i complementi d’arredo che vedrete nelle diverse sale.

Partiamo dalla cucina: Selva propone una cucina sempre molto attenta al territorio, senza dimenticare, però, la sperimentazione. Per questo motivo qui troverete sia un menu più tradizionale che un menu da “condivisione”, fatto di tapas da abbinare alla drnk list del cocktail bar.

Come dicevamo, però, Vite sarà anche uno store. Il ristorante si sviluppa su due piani e i trenta coperti sono suddivisi in sei sale. Ciascuna sala sarà allestita da un brand diverso: qui i clienti potranno scegliere se acquistare o meno oggetti e arredi posti in vendita.