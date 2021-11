di Chiara Cavalleris 23 Novembre 2021

Relais Franciacorta di Corte Franca. La presentazione della Guida Michelin 2022 è in corso d’opera e tutti noi gastrofighetti pendiamo dalle labbra del direttore della Comunicazione della Rossa Marco Do e dalla blogger e conduttrice televisiva italo albanese Fjona Cakall, per scoprire i nuovi ristoranti stellati dell’anno venturo.

Cerimonia di annuncio che, per gli amanti del cringe, parte con l’originalissima citazione dantesca “e quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Prima di elencarvi i nuovi detentori di Macaron, così come quelli che raddoppiano o addirittura fanno tris, un doveroso ripassone: riguardo all’edizione in uscita (la 67esima per l’Italia) conosciamo già i Bib Gourmand, che ogni anno vengono oculatamente annunciati qualche giorno prima delle stelle per risvegliare in noi l’hype nei confronti di Bibendum. Il premio “Chef Donna“ (giah), invece, è andato a Isa Mazzocchi.

Quanto alle “Stelle Verdi“, quelle dedicate alla sostenibilità della ristorazione, sono state annunciate direttamente durante la presentazione ufficiale, tra un premio speciale e l’altro.

Veniamo dunque ai nuovi ristoranti stellati sanciti dalla Guida Michelin 2022:

Ristoranti una stella Michelin*

Luigi Lepore (Lamezia Terme, CZ) Hyle, chef Antonio Biafora (San Giovanni In Fiore, CS) Aria, chef Paolo Barrale (Napoli) Contaminazioni Restaurant, Giuseppe Molaro (Somma Vesuviana, NA) Li Galli, chef Savio Perna (Positano, SA) Rear Restaurant, chef Francesco Franzese (Nola) Cannavacciuolo Countryside, chef Nicola Somma (Vico Equense, Na) Mater1apr1ma, chef Fabio Verrelli d’Amico (Pontina, LT) Osteria Acquarol, chef Alessandro Bellingeri (San Michele, BZ) 1908, chef Stephan Zippl (Renon/Soprabolzano, BZ) San Giorgio, chef Graziano Caccioppoli (Genova) Orto By Jorg Giubbani, chef Jorg Giubbani (Moneglia GE) L’arcade, chef Sergeev Nikita (Porto San Giorgio, FM) Retroscena, chef Richard Abouzaki e Pierpaolo Ferracuti (Porto San Giorgio, FM) Bianca sul lago by Emanuele Petrosino, chef Emanuele Petrosino (Oggiono, LC) Felix Lo Basso Home & Restaurant, chef Felice Lo Basso (Milano) La Speranzina Restaurant & Relais, chef Fabrizio Molteni (Sirmione BS) Osteria degli Assonica, chef Alex e Vittorio Manzoni (Sorisole BG) Somu, chef Salvatore Camedda (Arzachena, SS) Gusto by Sadler, chef Claudio Sadler (San Teodoro, SS) Fradis Minoris, chef Franceasco Stara (Pula, CA) Nazionale, chef Fabio Ingallinera e Maurizio Macario (Vernante, CN) Unforgettable, chef Christian Mandura (Torino) Octavin, chef Luca Fracassi (Arezzo) L’Acciuga, chef Marco Lagrimino (Perugia) La Favellina, chef Federico Pettenuzzo (Malo, VI) Local, chef Matteo Tagliapietra (Venezia) Locanda le 4 ciacole, chef Francesco Baldissarutti (Roverchiara, VR) Wistèria, chef Simone Selva (Venezia) Zanze XVI, chef Stefano Vio (Venezia) Gagini Restaurant, chef Maurizio Zillo (Palermo) Porta di Basso, chef Domenico Cilenti (Peschici, FG) Primo Restaurant, chef Solaika Marrocco (Lecce)



Ristoranti due stelle Michelin**