Chi è Fabrizio Mellino, chef del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

L’attesa è finita (perché, che ci piaccia o no, l’attesa c’è stata, eccome): i dettagli gastronomici – che in fondo sono quelli che ci interessano fra queste mura digitali – del primo giorno di festeggiamenti per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono serviti. La tre giorni di nozze ha preso il via ieri a Venezia con la conferma del nome principale che era stato già ipotizzato: è quello di Fabrizio Mellino, chef del tristellato Quattro Passi di Nerano (Napoli). E se lo sfondo rimane la piccola Isola di San Giorgio a due bracciate da Piazza San Marco, il menu urla Campania dall’antipasto al dessert.

La firma di Fabrizio Mellino

Tra proteste e dichiarazioni di orgoglio per la scelta del capoluogo veneto, la prima giornata del “matrimonio del secolo” è terminata. Caduto il velo del mistero su alcune personalità dietro ai fornelli (perché, in fondo, il dubbio rimane su altre), abbiamo conferma di chi tiene le redini della cucina. È Fabrizio Mellino, lo chef del tristellato Quattro Passi di Nerano, frazione immersa nella penisola sorrentina.

Proprio con Fabrizio, nel 2023, il ristorante aveva ottenuto i tre macaron, proseguendo il lavoro del papà Tonino, inauguratore del Quattro Passi oltre 40 anni fa. Avanti veloce a ieri, Mellino junior ha curato il banchetto per 200 ospiti e gestirà le tavole imbandite anche questa sera, momento del “sì” ufficiale. Da Cook scopriamo che il piatto forte della serata saranno probabilmente gli spaghetti alla Nerano, primo tipico della zona di provenienza dello chef con zucchine fritte e provolone del Monaco.

Chi farà i dolci per il matrimonio del secolo

C’è lo zampino dell’organizzazione di Mellino anche sul tavolo dei dolci, che continua a profumare di Campania. Il secondo nome svelato è infatti quello di Sal De Riso, rinomato pasticcere della Costa d’Amalfi che, contattato da Mellino, ha preparato l’ordine ignaro del fatto che sarebbe finito sul tavolo dei dessert di Mr Amazon. Lo scontrino del buffet dolce ammonta a 4.000 euro, per la fornitura di pasticceria mignon, dolci al bicchiere e delizie al limone e ricotta e pere.

Ma potrebbe esserci anche un po’ di Francia in questo matrimonio, con un’ipotetica torta nuziale preparata da Cédric Grolet, particolarmente noto anche sul mondo social – tanto che tempo addietro anche Ferragni aveva messo le mani in pasta insieme a lui.

Il condizionale è d’obbligo perché altre voci additano invece un connazionale di Grolet, ovvero Bastien Blanc Tailleur, come la mente dietro il dolce ufficiale dell’evento. Altri non è se non il pasticcere che è stato paragonato a Michelangelo per la monumentalità delle sue torte, vere e proprie creazioni artistiche (vien da dire quasi architettoniche) edibili.

Concludendo la carrellata dei volti culinari, ma tornando al salato, gli avvistamenti in quel di Venezia lasciano presagire la presenza di Ciro Oliva, pizzaiolo di Concettina ai Tre Santi, pizzeria che sorge al rione Sanità di Napoli e a Capri. Ma anche in questo caso, è ancora tutto da vedere.