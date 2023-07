Dopo Zoe Saldana, anche Chiara Ferragni pasticciera: il vizio di Cedric Grolet

di Manuela Chimera 24 Luglio 2023

Sembra che il pastry chef Cedric Grolet ci abbia preso gusto a realizzare collaborazioni del genere. Dopo aver insegnato l’arte della pasticceria a Zoe Saldana, ecco che Grolet rifà la stessa cosa, ma questa volta con Chiara Ferragni. In un video postato sul profilo Instagram sia di Chiara Ferragni che di Cedric Grolet, ecco che vediamo Chiara Ferragni intenta a preparare un dolce.

Chiara Ferragni impara la pasticceria da Cedric Grolet

Come potete vedere nel video, un’entusiasta Chiara Ferragni si cimenta, insieme a Cedric Grolet, nella preparazione di un dolce che assomiglia un po’ a una “pizza”. Ferragni parte proprio dall’inizio: si mescolano gli ingredienti, si impasta con vigore, si cuoce, si decora, ed ecco che il dolce è pronto per essere sfornato, mostrato a favor di telecamere e poi via di corsa fuori a offrirlo ai passanti, che forse tanto passanti non erano, ma che probabilmente erano lì appositamente per l’evento.

La modalità di svolgimento di questa lezione sono state le stesse del primo video di questa “serie”, quello realizzato da Cedric Grolet in collaborazione con Zoe Saldana.

Solo che, a questo punto, non è ben chiaro se ormai questo sia una sorta di format ben collaudato, una specie di collaborazione che non viene definita come tale, ma che vi assomiglia parecchio, pur non essendoci da nessuna parte la sigla #adv. Però il dubbio viene: le modalità di svolgimento, il fatto che poi si vada fuori dal negozio a offrire i dolci e via dicendo.

Per Zoe Saldana, non ci si era posti la domanda: l’attrice si trovava comunque a Parigi per girare il musical Emilia Perez con Jacques Audiard, dunque ci poteva stare un crossover del genere. Ma nel caso di Chiara Ferragni? Anche lei si trovava per caso a Parigi e per caso ha deciso di imparare a cucinare il suo dolce preferito insieme a Cedric Grolet? Temo che rimarremo col dubbio per sempre.

Anche perché la didascalia del post non chiarisce il mistero, limitandosi a dire “Dopo anni passati a gustare i miei biscotti, oggi sto imparando con @chiaraferragni come fare il suo preferito 🍪! Allora, cosa ne pensi del suo biscotto?”.

Una cosa interessante, però, è la diversità del tenore dei commenti al di sotto dei post di Zoe Saldana e Chiara Ferragni. Mentre nel caso di Zoe Saldana tutti si complimentavano con l’attrice per la performance culinaria, ecco che il post di Chiara Ferragni è stato preso di mira dagli haters che hanno sollevato critiche di ogni genere. Ecco alcuni dei commenti a cui ci riferivamo:

“Vorrei che si fosse vestita un po’ più adatta per questa occasione 😅”

“Was this really necessary? 😒”

“In Francia non hanno norme igienico sanitarie per la preparazione degli alimenti? Smalto, bracciali e anelli indossati mentre impasta il biscotto, poi escono e offrono ai passanti. Boh 🥶”

“Very underwhelming cookies, they looked sickly and dense. I know it’s a promo video for exposure, but don’t dumb down your talent in promo spots. I don’t know who the lady is, but she may have been the reason for the terrible idea” (Biscotti molto deludenti, sembravano malaticci e densi. So che è un video promozionale per esposizione, ma non abbattere il tuo talento negli spot promozionali. Non so chi sia la signora, ma potrebbe essere stata lei la causa della terribile idea)

“Nella torta ci sarà anche un po di smalto o un unghia finta?”

“She’s wearing nail polish, jewelery and knitwear to make food? @cedricgrolet 🤦🏽‍♀️ This isn’t a great advert for your shop, it’s so unhygienic!” (Indossa smalto, gioielli e maglieria per fare da mangiare? @cedricgrolet 🤦🏽 ♀️ Questa non è una grande pubblicità per il tuo negozio, è così antigienico!)

Per la serie due pesi, due misure?

Ecco il video postato su Instagram: