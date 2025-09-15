Chi è il vincitore della Pastry Bit Competition 2025

Un giovane pasticcere campano ha sbaragliato la concorrenza, e sarà il Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026–2027.

Si è conclusa la finale della seconda edizione della Pastry Bit Competition, tenutasi presso la sede di Molino Dallagiovanna, in occasione della tradizionale Festa dei Granai: a conquistare il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026–2027 è stato Antonio Costagliola, giovane pasticcere di Bacoli (Napoli), sbaragliando una concorrenza fatta da altri nove finalisti, selezionati nel corso di un lungo percorso iniziato mesi fa con le tappe regionali e culminato nella finalissima.

Costagliola sarà quindi il volto del Molino nel mondo per i prossimi due anni, ambasciatore non solo del marchio ma anche di un mestiere che unisce cultura, passione e arte.

Il miglior panettone al cioccolato

La prova decisiva ha visto il pasticcere campano trionfare nella sfida sul panettone con impasto al cioccolato, da realizzare con lievito madre e senza creme siringate: un prodotto decisamente difficile, per una sfida che ha messo alla prova sensibilità tecnica, rigore e capacità interpretativa dei finalisti provenienti da tutta Italia.

Il vincitore ha convinto la giuria, in cui eravamo presenti anche noi di Dissapore, con un panettone che “ha saputo combinare gusto, equilibrio e grande padronanza tecnica”. La competizione, organizzata da Molino Dallagiovanna con la collaborazione del maestro Leonardo Di Carlo, ha confermato ancora una volta la sua vocazione nel promuovere la cultura dell’alta pasticceria italiana, dando visibilità a nuovi talenti.

Antonio Costagliola ha alle spalle anni di formazione e lavoro in laboratori d’eccellenza e hotel prestigiosi, da Monte di Procida a Capri, da Ischia a Brescia, oltre a un percorso di studio presso CAST Alimenti e un’esperienza nella pasticceria del Maestro Massari. Nel 2023, ha scelto di tornare nella sua terra per aprire la Pasticceria Guantiera, a Bacoli, dove ogni giorno lavora con passione i lievitati, suo grande amore.

Le sue prime parole da ambasciatore sono state per quanti gli sono stati vicino: “come ho potuto dire fin dall’inizio di quest’avventura, al momento delle iscrizioni, per me la pasticceria è l’occasione per rendere fiere le persone che hanno creduto in me all’inizio del percorso”.

La serata ha visto anche l’assegnazione di altri importanti riconoscimenti, come il premio “Chicco d’Oro”, voluto da Molino Dallagiovanna per valorizzare il lavoro degli agricoltori distintisi nella produzione di grani di qualità: Fabio Azzali per il grano biscottiero, l’Azienda Agricola Casa di Ferro per il grano panificabile, Giorgio Ferrari per il grano di forza e Roberto Scrocchi per la categoria grano Taylor. È stato inoltre conferito a Giorgio Derme il premio speciale “Miglior Panettone al Cioccolato” dalla Callebaut Chocolate Academy, partner della competizione, per la sua straordinaria abilità nell’utilizzo e nella valorizzazione del cioccolato.