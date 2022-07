Chiara Ferragni, cena con mamma e sorelle al Da Vittorio a Brusaporto

di Luca Venturino 27 Luglio 2022

“Da Vittorio con la mami and the sisters”: queste le parole con cui Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i suoi follower la piacevole serata passata – come ormai avrete intuito – al Da Vittorio dei fratelli Cerea, in quel di Brusaporto. Appuntamento a cena di cui, di fatto, si sono occupati personalmente gli stessi Enrico e Roberto Cerea, che appaiono a più tratti nelle storie (immancabili – che poi si può dire davvero che Ferragni & Co. abbiano fatto qualcosa se non è stato condiviso sui social?) condivise su Instagram dall’influencer di Cremona.

Non potevano mancare, ovviamente, gli iconici paccheri, immortalati prima mentre vengono portati al tavolo per poi apparire, qualche minuto più tardi, direttamente nei piatti di Ferragni e commensali – con la sola eccezione della mamma, che di fatto ha deciso di abbandonare il piatto per servirsi dalla più comoda e abbondante pentola in cui sono stati prenotati. Stacco temporale e si passa immediatamente al dolce – o come ci suggerisce la nostra protagonista, “Dessert time”- : una ruota panoramica di dolciumi che di fatto comprendono sia quelli più tradizionali della cucina lombarda che quelli invece nati dal puro estro creativo dei due chef. Ruota panoramica il cui approdo al tavolo è accompagnato da lunghi “wooow” di approvazione e prontamente filmato dalle presenti. La serata, infine, si conclude con una foto di gruppo – degno ricordo delle migliori serate passate in compagnia.