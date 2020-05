Chiara Ferragni e Fedez distribuiscono cibo ai bisognosi a Milano

Chiara Ferragni e Fedez hanno distribuito cibo ai bisognosi a Milano per un giorno. La coppia ha deciso di partecipare a un’iniziativa di Milano Aiuta: insieme ai volontari sono andati in giro per Milano per portare pacchi di cibo alle famiglie più in difficoltà.

Avevamo lasciato Chiara Ferragni alle prese con l’uovo di Pasqua ripieno di frutta di stagione e ora la ritroviamo immersa nel volontariato.

Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto e un video dove ha parlato dell’iniziativa. La Ferragni ha spiegato che in mattinata hanno collaborato con Milano Aiuta a Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare per supportare anziani e famiglie in difficoltà.

Insieme ai volontari, Chiara e Fedez hanno raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, poi le hanno imbustate, sono andati in uno dei punti di raccolta della città e hanno poi provveduto a distribuire la spesa ad alcune famiglie di zona (il tutto dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale, mascherina e guanti. Anche se, ad essere sinceri, avrei aggiunto anche un paio di occhiali protettivi e a Fedez avrei consigliato di indossare una maglia a maniche lunghe).

Chiara Ferragni ha poi spiegato che Milano Aiuta riesce a soccorrere circa 4.900 famiglie a settimana, 16.000 persone a settimana, ma ha sempre comunque bisogno di donazioni di cibo. E ha poi invitato tutti ad aiutare.

Fra l’altro ricordiamo che Chiara Ferragni e Fedez avevano dato l’avvio alla campagna solidale per sostenere l’ospedale San Raffaele di Milano.

Ecco il video pubblicato sull’account Instagram di Chiara Ferragni: