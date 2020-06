Chiara Ferragni e Fedez prenotano in un ristorante e non vanno: ristoratore infuriato

Un ristoratore di Riomaggiore, nelle Cinque Terre, è letteralmente infuriato con Chiara Ferragni e Fedez, rei di aver prenotato nel suo ristorante e di non esserci andati. O meglio: pare che siano arrivati in vista del locale, ma all’ultimo minuto abbiano deciso di non entrarci.

Chiara Ferragni e Fedez, dopo la prima cena fuori post lockdown, si stanno godendo le vacanze nelle Cinque Terre. Ed è proprio qui che sarebbe accaduto il fattaccio.

Pare che qualcuno dell’hotel in cui albergano, avesse prenotato per la coppia un tavolo in un ristorante di Riomaggiore. I Ferragnez sarebbero dovuti arrivare via mare, su una barca e così hanno fatto, salvo virare all’ultimo momento e tornare indietro.

Le motivazioni vanno ricercate, secondo i presenti, nella presenza di un gruppetto di ragazzini che li stava aspettando al varco. Il titolare del ristorante che si è visto saltare così sotto al naso la prenotazione all’ultimo istante, non ha ben digerito l’accaduto.

A IlGiornale.it ha spiegato di esserci rimasto male: in un momento Covid e post Covid come questo, quando la ristorazione sta soffrendo parecchio, non è un comportamento da tenere. Il ristoratore ha precisato che non è una questione di soldi, ma di rispetto: chi agisce in questo modo non ne ha per il lavoro degli altri.

Ovviamente la vicenda ha fatto subito il giro del web e dei social, con proteste più o meno indignate anche da parte degli abitanti locali che protestano e affermano di non voler più vedere i Ferragnez dalle loro parti.