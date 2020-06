Ristoranti: la prima cena fuori di Chiara Ferragni dopo il lockdown

È tempo di unlockdown e anche Chiara Ferragni torna al ristorante dopo lo stop forzato dalla vita sociale. Così, lei e suo marito Fedez si sono dati appuntamento per una prima cena da fidanzati, senza il piccolo Leone simpaticamente tra i piedi. Una cosa che, bisogna ammetterlo, a questo punto sogna praticamente ogni genitore sul pianeta.

Insomma, anche l’influencer più seguita d’Italia (e tra le più seguite al mondo) faceva ragionevolmente parte di quel 43% di Italiani che non vedeva l’ora, un mesetto fa, di tornare al ristorante, altro che delivery. L’imprenditrice super pop non ha perso tempo e si è fiondata a cena fuori con il suo maritino (che dal selfie pubblicato sul profilo di lei appare un po’ annoiato, per la verità).

Dove? Da Al Fresco a Milano, un locale glamour famoso per il suo bellissimo giardino, che regala qualche istante di immaginaria fuga dalla città.

E proprio il giardino, illuminato con romantiche lucine, è stato immortalato e postato da Chiara Ferragni, così come il terrazzino dove ha cenato la coppia, per la sua “Prima cena fuori in quasi quattro mesi”. Il tutto, naturalmente, con grande felicità da parte dei gestori del locale: non capita tutti i giorni di essere scelti dalla coppia reale d’Italia per la sua prima, romantica, serata al ristorante.