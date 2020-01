Chiara Ferragni: la pizza autorigenerante torna su Instagram,

Torna a far parlare di sé la pizza autorigenerante di Chiara Ferragni su Instagram. Mentre è a Dubai per le vacanze natalizie con la famiglia, la popolare influencer ha infatti pubblicato sul suo profilo social una foto che la ritrae mentre sta per addentare una fetta di pizza, ma sul suo piatto la margherita è ancora perfettamente integra.

Una “magia” che sui social aveva già sollevato un polverone di polemiche nel settembre 2018 (e poco dopo accadde lo stesso con un piatto di carbonara) visto che, in questo modo, la Ferragni crea una sorta di dissonanza tra quanto si trova su quello che dovrebbe essere il suo piatto e quello che in realtà sta mangiando (una sola fetta?).

Un effetto che evidentemente la bionda influencer ha voluto ricreare con la foto scattata ieri, strizzando l’occhio a quanto accaduto nel 2018: lo stesso Fedez ha commentato ironicamente “La pizza autorigenerante”.

Il risultato ottenuto però, questa volta, è differente: gli utenti invece di polemizzare hanno accolto il post con ironia. Insomma, anche questa volta Chiara Ferragni centra l’obiettivo: trasformare quello che inizialmente è stato fonte di critiche e indignazione come strumento per consolidare il rapporto con i suoi follower.