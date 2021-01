Chiara Ferragni per il World Pizza Day posta tutte le sue pizze “rigenerate”

Per il World Pizza Day 2021, la giornata mondiale della pizza, Chiara Ferragni ha deciso di tornare a fare un po’ di ironia sulle sue pizze “autorigenerate”, postando tutte le foto in cui lo strano fenomeno soprannaturale si è verificato.

Martedì 9 febbraio è stato infatti il giorno in cui si è celebrato uno degli alimenti più noti e popolari del mondo, in tutte le sue varianti.

Amatissimo da chiunque (a chi non piace la pizza?) è anche il piatto preferito dalla bionda influencer italiana. Che in effetti nei suoi post lo ribadisce spesso, così come ha fatto nel giorno dedicato alla pizza in tutto il mondo. Ovviamente, ormai non poteva mancare un richiamo al “pizza gate”, il caso della foto in cui, anni fa, Ferragni teneva in mano una fetta presa da una pizza incredibilmente intatta. Poteri di Photoshop, anche se nessuno aveva ben capito lo scopo di una simile correzione digitale. Travolta da critiche e commenti scherzosi degli utenti, Chiara Ferragni ha deciso di fare tesoro di quello scivolone, e da allora gioca sulla pizza “autorigenerante”: ogni volta che ne mangia una, l’immagine è sempre modificata allo stesso modo.

Così, per il World Pizza Day 2021, Ferragni ha raccolto tutte le sue più belle foto con la pizza e, una dopo l’altra, le fette sono sempre prese da pizze perfettamente intere. C’è anche una tenerissima foto con Leone appena nato in braccio, a dimostrare la passione dell’imprenditrice per la pizza; e c’è anche il suo tentativo di farne una in casa, a dimostrazione del fatto che ptoprio tutti durante il lockdown ci siamo dati alla panificazione.

E ora ci viene un dubbio: che il rivoluzionario progetto food annunciato tempo fa da Chiara Ferragni abbia proprio a che fare con la pizza? No, perché se avesse davvero inventato la pizza autorigenerante, allora sì che diventerebbe miliardaria.