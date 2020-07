Chiara Ferragni prende in giro i fan con le sue pizze che si rigenerano da sole

Chiara Ferragni ha deciso di prendere in giro i fan che polemizzano sul mistero delle sue pizze che si rigenerano da sole. Questa volta lo ha fatto tramite la didascalia di una foto pubblicata su Instagram mentre sta per degustare una pizza sul Lago di Como.

Come potete vedere nello scatto, la pizza nel piatto della Ferragni è intonsa, ma in mano lei ha una fetta di pizza. Foto del genere non sono nuove e sin dalle prime i fan si sono chiesti come facesse a far rigenerare in questo modo le sue pizze.

Così lei stessa ha deciso di commentare la foto in questione scrivendo “Pizza that regenerates itself at lake Como”, cioè “La pizza che si rigenera da sola presso il Lago di Como”. Non sono mancati poi i commenti dei fan e dei follower in merito a questa saga delle pizze auto rigeneranti che appassiona così tanti italiani (i quali, probabilmente, non hanno mai rubato una fetta di pizza al vicino o non hanno mai preso una pizza in più da dividere con gli amici):

“Com’è possibile che la tua pizza si riproduca sempre?”

“Insegnami a rigenerare fette di pizza”

“La solita capacità di far resuscitare le fette di pizza”

“La pizza che si moltiplica!”

“Hai rubato il pezzo di pizza. Chiara non si ruba”

“Ma quante pizze te mangi chiarè?”

“la fetta che riappare magicamente”

“Anche io voglio le stesse pizze che prendi tu!!”

Da segnalare anche gli impavidi commentatori che cercavano (inutilmente) di spiegare a tutti costoro che era meglio leggere la didascalia della foto prima di commentare a caso. Qualcuno si è anche spinto nel tentativo di fargli capire che si trattava di sarcasmo da parte della Ferragni, ma purtroppo anche loro non sono riusciti nell’intento.

Chiara, la prossima volta scrivi anche la traduzione in italiano, magari così a qualcuno si illumina la lampadina.