Pizza che si rigenera: la maledizione colpisce un’altra sorella Ferragni

Le sorelle Ferragni hanno una vera passione per il cibo che si rigenera da solo, e a cascarci stavolta è Francesca, la più piccola delle nuove sorelle Carlucci. Dentista ma anche influencer (come tutta la famiglia, d’altronde), anche la bruna di famiglia ama la pizza.

Sì, ma la pizza magica. A chi non piacerebbe una pizza a cui stacchi una fetta e, prodigiosamente, un secondo dopo ritorna a essere intera?

Ormai è un vizio di casa Ferragni, quello di mostrarsi intente a mangiare piatti intatti. Tanto che viene da chiedersi se la foto di Francesca Ferragni non sia un’ironica citazione degli scivoloni culinari della più nota Chiara. Perché, altrimenti, fatichiamo proprio a spiegarci questa tendenza a farsi fotografare mentre si attaccano golosomente piatti gustosi che però nessuno ha mai toccato prima. I precedenti ci sono, e sono più d’uno.

In principio fu Chiara Ferragni, con una fetta di pizza in mano e, di fronte a sé, una pizza intera, a cui non mancava neanche un triangolino. E poi ancora: una forchettata di spaghetti alla carbonara presa da un piatto immacolato.

E ora è il turno della pizza margherita di Francesca, postata per celebrare il compleanno della più celebre creazione italiana, a cui non manca nessuna fetta, nonostante quella che la dentista tiene in mano.

E così, come facciamo ogni volta, lo ribadiamo ancora: di tutte le cose che invidiamo al team Ferragni, questo strano superpotere è certamente la principale.