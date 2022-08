Chieti, arrosticino da record: era lungo poco meno di 13 metri

di Manuela 1 Agosto 2022

Chieti si è aggiudicata il record dell’arrosticino più lungo del mondo: poco meno di 13 metri di carne di pecora, con uno stecco lungo 15 metri.

In questa calda e torrida estate non c’è niente di meglio che sgranocchiare un arrosticino (fermo restando che ogni stagione è buona per mangiare gli arrosticini). Ma l’estate è anche tempo di sagre di paese, quindi perché non unire le due cose e creare un Guinness World Record?

È quello che deve aver pensato la Pro Loco di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Con il benestare e il patrocino del Comune, infatti, durante l’evento San Giovanni in festa hanno preparato, cucinato e mangiato l’arrosticino più lungo del mondo.

Sono stati gli stessi organizzatori a comunicare l’esito della vicenda durante la serata in piazza San Rocco. Il simbolo per eccellenza dell’Abruzzo, l’arrosticino alla brace, è stato preparato seguendo la tradizione: 12,80 metri di carne di pecora infilzata su un ceppo lungo 15 metri, posizionato longitudinalmente rigorosamente sulla canalina d’ordinanza.

L’arrosticino è stato cotto e poi mangiato dai presenti. Ovviamente la Pro Loco si è dichiarata orgogliosa di aver contribuito a questa impresa.

