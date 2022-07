Chris Hemsworth, per un bacio a Natalie Portman bisogna rinunciare alla carne

Per un bacio a Natalie Portman, Chris Hemsworth ha deciso di rinunciare alla carne - ma solo per un singolo giorno.

di Luca Venturino 14 Luglio 2022

Un bacio a Natalie Portman vi costerà rinunciare alla carne – anche se solo per un giorno. L’attrice statunitense ha infatti raccontato che, durante le riprese del film Thor: Love and Thunder, il suo collega (e nel contesto della pellicola, il suo partner) Chris Hemsworth decise di non mangiare carne prima di riprendere una scena con un bacio. Portman è infatti vegana, e si è dimostrata molto grata del gesto: “Lui mangia carne più o meno ogni mezz’ora” ha raccontato, riferendosi al collega. “È stato molto premuroso da parte sua. Non è qualcosa per cui mi arrabbio o a cui tengo, ma è stato solo premuroso”.

E non si tratta certo di una sempre voce di corridoio: anche Tessa Thompson, che nel film interpreta Valchiria, ha confermato il tutto. “Non sapevo che potesse resistere senza mangiare carne” racconta, scherzando. “È come se mangiasse dei bisonti al mattino. È stato un gesto molto dolce”. In definitiva, se avete un (potenziale) partner o una partner vegetariana o vegana una semplice accortezza come questa potrebbe farvi guadagnare parecchi punti: anziché rinunciare del tutto alla carne, potreste anche semplicemente provare una delle innumerevoli alternative plant based. In questo caso, però, crediamo sarebbe meglio evitare gli hamburger al gusto di essere umano.