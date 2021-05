Cibo a base di insetti: c’è l’ok dall’Ue per le tarme della farina

Dopo un via libera preliminare dato lo scorso gennaio dall’Efsa, arriva l’ok definitivo dell’Ue che autorizza, per la prima volta, la commercializzazione di un insetto come cibo nei Paesi dell’Unione Europa. Nello specifico si tratta delle larve essiccate del tenebrione mugnaio, meglio conosciuto come tarma della farina.

Stando a quanto definisce l’Ue, il nuovo alimento potrà essere immesso sul mercato come insetto essiccato intero, venduto quindi come una sorta di “snack”, o anche come farina, quindi ingrediente di preparati per biscotti o pasta.

Trattandosi di un prodotto che, come ha riferito l’Efsa, può portare a reazione allergiche in alcuni soggetti con allergie preesistenti a crostacei e acari della polvere, servirà un’etichettatura specifica.

In un sondaggio di Coldiretti, sempre dello scorso gennaio, il 54% degli italiani ha dichiarato che non porterebbe mai a tavola degli insetti.

Fonte: ANSA