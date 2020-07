Cibo a domicilio: a luglio Deliveroo arriverà in altre 25 città italiane

Torniamo a parlare di cibo a domicilio perché da luglio il servizio di food delivery di Deliveroo arriverà in altre 25 città italiane, superando così i 200 comuni in cui è già presente. Dopo la crescita di maggio 2020 del 130%, Deliveroo ha deciso di espandersi in altre nuove città, fra cui molte costiere.

In totale in Italia ora Deliveroo è presente in 219 comuni: si parla di 13.000 ristoranti partner, con un aumento in questo caso del 40% rispetto a inizio anno. Mattero Sarzana, general manager di Deliveroo Italia, ha spiegato che è stata raggiunta e superata la quota simbolica di 200 città italiane in cui è possibile usufruire di questo servizio.

Tale traguardo è stato superati in estate grazie anche all’approdo in località costiere e di vacanza: in questo modo gli italiani potranno continuare a usare l’app e il servizio fornito anche durante i mesi estivi, quando sono in vacanza. E ha poi ricordato di essere un servizio essenziale che continua a sostenere il settore della ristorazione in Italia, aiutando anche la ripartenza.

Queste le città in cui sarà presente da luglio Deliveroo, regione per regione:

Abruzzo: Sambuceto e San Giovanni Teatino

Calabria: Gioia Tauro

Campania: Torre Annunziata, Teverola, Pompei e Quarto

Emilia-Romagna: Reggio Emilia

Lazio: Ostia e Bracciano

Lombardia: Melzo, Puegnago, San Giuliano Milanese e Truccazzano

Marche: Senigallia, Porto San Giorgio e Jesi

Piemonte: Acqui Terme

Puglia: Cerignola

Sardegna: Alghero, Poltu Quatu e Porto Cervo

Trentino Alto-Adige: Merano

Veneto: Marcon e Bassano del Grappa

Ricordiamo che anche Starbucks potrà essere consegnato a domicilio tramite Deliveroo.