Cibo croccante: la masticazione rumorosa riduce del 30% la quantità di calorie assunte

di Manuela 16 Agosto 2022

Stai cercando di ridurre il numero di calorie ingerite? Questo recente studio pubblicato sulla rivista americana Food Quality and Preference, realizzato dalla Brigham Young Universiy e dalla Colorado State University, ha pronta la soluzione per te: mangia più cibo croccante. Pare infatti che, masticando rumorosamente cibo croccante, si introducano il 30% di calorie in meno.

Il fatto è che a seconda del tipo di snack, il rumore della masticazione può arrivare anche ai 63 decibel (una conversazione normale arriva solitamente a 60 decibel). Si parla del cosiddetto “crunch effect”. E pare che chi mangia cibi croccanti tenda a consumare meno calorie rispetto a chi viene disturbato da rumori di fondo tipo TV, radio o auricolari.

Pare che il nostro cervello interpreti i cibi croccanti come sani e gustosi. Anche solo leggere la parola “croccante” sulla confezione, ecco che induce nel consumatore un’esperienza positiva prima ancora che l’abbia assaggiato quel cibo. La conferma arriva anche dall’Osservatorio Immagino GS1 Italy 2022: “croccante” è la texture più segnalata sulle etichette e anche al primo posto per quanto riguarda i termini di vendita, raggiungendo il 3,2%. Il che vuol dire che i prodotti che scrivono sulla confezione “croccante” tendono a vendere di più.

Inoltre i cibi croccanti contribuiscono ad aumentare la produzione di serotonina, inducendo effetti calmanti e rilassanti. C’è da dire che i cibi croccanti richiedono tempi di masticazione maggiori e questo evita di ingerire troppo cibo. Sarà, ma a me le patatine fanno l’effetto opposto: anche se sono croccanti, più ne mangio e più ne mangerei.