Pai lancia gli snack a forma di penne al sugo (grazie a TikTok)

di Manuela 28 Giugno 2022

Se Pai ha deciso di lanciare sul mercato gli snack a forma di penne al sugo (e pasta al pesto), lo dobbiamo tutto a un nuovo trend di TikTok: sul social, infatti, va di moda friggere la pasta per creare degli snack alternativi.

Potrebbe capitare di imbattervi negli scaffali dei supermercati della GDO in due nuovi snack targati Pai: si tratta di snack fatti letteralmente a forma di pasta al Pomodoro e pasta al Pesto. Ovviamente la confezione rossa è quella relativa agli snack a forma di pasta al sugo, tutta al gusto pomodoro, mentre la verde è tutta al gusto pesto.

Questi snack sono dedicati soprattutto ai Millenials e alla Generazione Z. Su TikTok, infatti, parecchi ragazzi hanno deciso di mettersi a friggere la pasta non tanto per riciclare la pasta avanzata dal giorno prima, quanto per creare degli snack a loro dire “divertenti”.

E così adesso, come se non bastassero tutti gli snack già presenti sul mercato, arrivano anche quelli a forma di pasta al sugo. Basta solo che qualcuno non provi a spacciarceli come primo piatto vero e proprio. Non so perché, ma ho idea che qualcuno lo farà.

A proposito: se TikTok fosse a corto di idee per altre idee originali e innovative come quella della pasta fritta, gli utenti potrebbero sempre chiedere alle proprie madri e nonne altri suggerimenti culinari mai visti primi su questo pianeta (il tono è volutamente ironico).