Cibo e astronomia: in Piemonte la Cena Spaziale 2023, che abbina scienza e piatti d’autore

Si chiama Cena Spaziale perché è letteralmente così: un format scientifico-culinario che abbina cibo e astronomia, con professionisti del settore e buon cibo ad accompagnare. L’edizione 2023 si terrà il 16 dicembre in Piemonte presso la Tenuta Berroni a Racconigi, per un’occasione speciale ovvero la terza Giornata nazionale dello Spazio. Tanti gli argomenti e tante le pietanze proposte dalla chef Elisabeth Mühlmann, con vini in abbinamento e l’affascinante tema “Dalla Luna a Marte“.

L’ideatore e organizzatore del format è il giornalista Maurizio Maschio aka G-Astronauta, da anni coinvolto sia nel panorama scientifico/astronomico sia, certamente, nel settore food&wine. Questa di metà dicembre sarà la seconda e ultima Cena Spaziale del 2023: la prima si tenne in primavera presso l’Aeroclub di Torino, e ottenne consenso e successo dopo la presentazione che coinvolse ristoranti anche stellati come Spazio 7 della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Birichin, Casa Vicina a Eataly e Green Pea.

Ecco invece i dettagli tecnici di questa edizione precedente a Natale: sabato 16 dicembre alle 19,30 h, Tenuta Berroni di Racconigi in provincia di Cuneo, e prenotare la propria presenza entro il 6 dicembre è d’obbligo (info@tenutaberroni.it). Il costo a testa, comprensivo di cena e abbinamento vini, è di 85 €.

Cena Spaziale: il menu

Quella di Tenuta Berroni è un contesto storico magico circondato da un grande parco secolare, e le cui antiche serre accoglieranno il nuovo ristorante della Tenuta previsto per la prossima primavera. La Cena Spaziale sarà quindi un’anteprima del rinato

spazio e sarà firmata da chef Elisabeth Mühlmann, che per la serata ha studiato alcuni piatti ispirati al cosmo e alle missioni spaziali verso Luna e Marte.

Oltre allo Space Welcome con buvette e fritti a passeggio, accompagnati dallo Spumante Brut Rosé del Consorzio Tutela Vini d’Acqui, ci sarà poi una cena seduti. Due gli antipasti: Pinzimonio Spaziale e La Via Lattea, deliziosi sformatini di ricotta Agri Berroni in una galassia di ketchup di Peperoni di Carmagnola e miele Millefiori di A. Montagna – serviti in abbinamento all’Acqui Rosé fermo del Consorzio

Tutela Vini d’Acqui. Il primo piatto si chiama Moon To Mars ed è un risotto integrale con porri e nocciole, servito in doppio abbinamento al bianco lunare del Sauvignon Blanc “Langhe Antica Novella” docg 2021, e al rosso marziano del Barolo docg Bussia 2018 dell’azienda vinicola Silvano Bolmida di Monforte d’Alba. Come secondo piatto, la Costellazione dei Pesci ovvero un’interpretazione in

chiave astronomica del baccalà mantecato. Dopo il Sorbetto dell’Astronauta by Agri Berroni, si finisce con il dessert: bavarese alla Nocciola delle Langhe, con gelée di lamponi e croccanti al cioccolato fondente. Abbinamento vino anche in questo caso.

La parte Spaziale

Buon cibo, ma anche qualità del contesto. A impreziosire la serata con i propri racconti, intervistati dal G-Astronauta giornalista Maurizio Maschio, importanti personalità del panorama scientifico e aerospaziale. Sarà presente anche Liliana Ravagnolo, Mission Operations & Training Manager ed esperta di cibo spaziale in ALTEC. Si parla anche di Walter Cugno, vicepresidente Exploration and Science Domain a Thales Alenia Space Italia e direttore responsabile del sito aziendale di Torino; di Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di ALTEC Spa e vicepresidente Marketing & Sales per le attività istituzionali di Thales Alenia Space Italia; di Paola Mogliotti, direttrice di I3P, incubatore del Politecnico di Torino e responsabile del progetto Terra&Tech.

Nel costo della serata non è compreso il tour a Savigliano, la città natale di Giovanni Virginio Schiaparelli – l’astronomo scopritore dei cosiddetti “Canali di Marte”. Per partecipare è necessario prenotare a parte, all’indirizzo email iat.savigliano@coopculture.it.