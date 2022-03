Cibo: i rincari faranno spendere alle famiglie +367 euro all’anno, dice il Codacons

di Manuela 8 Marzo 2022

I dati Codacons parlano chiaro: i rincari dei prezzi del cibo faranno spendere alle famiglie italiane +367 euro all’anno, mentre se si guardano i rincari complessivi di cibo e bollette varie si arriverà a spendere +2.275 euro.

E questo mentre ancora deve esplicarsi l’impatto della guerra Russia-Ucraina. Il Codacons ha analizzato gli ultimi dati Istat inerenti l’inflazione di febbraio. Essendo che l’inflazione qui da noi è arrivata al 5,7%, ecco che questo vuol dire che una famiglia “tipo” spenderà all’anno 1,175 euro in più, una famiglia con due figli arriverà a +2.275 euro e di questi 367 saranno solamente soldi in più spesi per acquistare prodotti alimentari.

Rimanendo sempre nell’ambito del cibo, Codacons ha sottolineato i diversi aumenti di prezzo delle materie prime:

oli alimentari: +18,9%

verdura: +16,8%

pasta: +11,7%

burro: +11,2%

farina: +9%

frutta: +6,8%

pesce: +6,1%

pollo: +5,9%

Se siete interessati, anche i costi delle bollette e dei carburanti sono arrivati alle stelle:

energia eletrica: +82%

gas: +64,2%

gasolio: +24%

benzina: +21,9%

Andando a vedere, poi, altri dati, ecco quanto costa andare in vacanza o prendere lezioni di guida:

lezioni di guida, esami, patenti e controlli dei veicoli: +16,1%

pacchetti vacanza nazionali: +14,6%

alberghi: +7,8%

biglietti aerei: +6,8%

Ma non solo in Italia aumenta tutto. Per esempio, l’incremento dei prezzi alimentari a livello mondiale (nonché dei prezzi dell’energia) rischia di danneggiare gravemente le valute dei mercati emergenti. E questo anche a causa dell’“inflazione alimentare”.