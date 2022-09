Cibo per animali: dall’Italia arrivano anche gli energy drink per cani

di Manuela 23 Settembre 2022

Energy drink per cani ne abbiamo? A quanto pare sì: li produce una ditta italiana, la Dogg Star e sono, in pratica, dei multivitaminici liquidi per cani. La ditta che produce questo multivitaminico, il Rebis, è la stessa che produce anche torte e biscotti per i cani.

La Dogg Star ha realizzato un multivitaminico liquido in due formulazioni: una, arricchita con ferro e rame, è dedicata al cane giovane, mentre l’altra, arricchita con glucosamina e condroitin solfato, è dedicata al cane anziano. In realtà in commercio esistono anche altri multivitaminici per cani in formulazione liquida (così come esistono altre aziende che producono dolci per cani e pasticcerie per cani), quindi non è una novità assoluta nel panorama del pet food e degli integratori alimentari per cani.

La novità, forse, è che questo multivitaminico è tutto Made in Italy e che ha un packaging studiato per essere sia pratico per quanto riguarda la somministrazione, sia sostenibile. Il multivitaminico può essere sia mescolato nell’acqua della ciotola (ha 3 gusti: naturale, pollo e manzo), sia essere somministrato direttamente in bocca dalla sacca-bottiglia dotata di sistema pouch per spruzzare il liquido nella bocca del cane. In questo modo non c’è il problema delle bottiglie di plastica usa e getta e di doversi portare in giro ciotole e ciotoline per somministrare il prodotto.

Come ingredienti, l’energy drink Rebis presenta:

acido folico

acido pantotenico

condroitin solfato

ferro

glucosamina

magnesio

niacina

piridossina

rame

riboflavina

selenio

tiamina

zinco

La medesima azienda, poi, produce anche torte e biscotti personalizzabili per cani, con un packaging che emula quello delle pasticcerie umane.